Galatasaray- Samsunspor maçı kaç kaç? Galatasaray- Samsunspor maç özeti!

Galatasaray- Samsunspor maçı kaç kaç ve maç kaç kaç bitti soruları araştırılırken Galatasaray- Samsunspor maçı hakemi kim? Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile karşılaşıyor. RAMS Park'ta oynanan maç, saat 16.00'da başladı. Galatasaray- Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularına yanıt aranıyor. Galatasaray- Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray- Samsunspor maçı kaç kaç? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY- SAMSUNSPOR MAÇI İLK 11' LER

Galatasaray : Muslera, Barış Alper, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Osimhen.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Dimata, Mouandilmadji.

GALATASARAY- SAMSUNSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında en yakın takipçisi Samsunspor'u ağırlıyor. Mücadelede 3-2 sarı-kırmızılılar önde bitirdi.

GALATASARAY- SAMSUNSPOR MAÇ ÖZETİ

93' GOOOLLL! Galatasaray 3-2 Samsunspor

92' Maçın sonuna 7 dakika ilave edildi.

92' Halil Umut Meler, Nelsson'un Soner'e yaptığı harekete penaltı dedi.

91' SAMSUNSPOR PENALTI KAZANDI!

91' Ceza sahasında Nelsson'un rakibine yaptığı ittirme hareketi inceleniyor.

90' Hakem VAR'a gidiyor.

89' VAR incelemesi yapılıyor.

88' Samsunspor'da Marius Mouandilmadji'nin şutu Muslera'dan sekerek direğe çarptı. Dönen topta Ntcham bir kez daha kaleyi yokladı. Muslera başarılı!

87' Galatasaray'da Yunus Akgün kenara geliyor. Jelert oyunda!

86' Ziyech'in savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Michy, ceza sahasının solundan çektiği şutla topu ağlara göndermeyi başardı.

85' GOOOLLL! Galatasaray 3-1 Samsunspor

84' Samsunspor sol kanattan tehlikeli geldi. Bola'nın dar açıdan çektiği şut Muslera'nın üstüne gitti.

83' Abdülkerim'in kullandığı serbest vuruş Samsunspor savunmasından sekerek kaleci Okan'a gitti.

82' Galatasaray taraftarı 2 GOL atan Osimhen'i alkışlarla uğurladı.

81' Osimhen kenara geliyor. Ziyech oyunda!

79' Samsunspor'da savunmada pas hatası yapıldı. Zeki Yavru hatayı telafi ederek topu dışarı gönderdi.

76' Sağlı sollu ataklarla gelen Samsunspor Marius Mouandilmadji ve Kingsley'in şutlarıyla gole yaklaştı. Savunma başarılı!

76' SAMSUNSPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI!

75' Barış Alper kenara geliyor. Berkan Kutlu oyunda!

75' Mertens çıkıyor. Batshuayi oyunda!

71' Galatasaray'da Muslera kendini yere bıraktı. Sağlık ekipleri oyunda!

70' Davinson, Gaetan Laura'ya yaptığı hareketten dolayı sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

69' İnceleme kısa sürdü. Oyun devam ediyor.

68' VAR incelemesi yapılıyor

67' Samsunspor sağ kanattan korner kullanacak.

65' Samsunspor'da oyuncu değişiklikleri yapıldı.

64' İnceleme bitti. Oyun devam ediyor.

63' Zeki Yavru'nun Barış'a yaptığı hareket için VAR incelemesi sürüyor.

62' NELER OLUYOR NELER! Ceza sahasına gönderilen toplarda Abdülkerim ve Davinson sırayla röveşata vurdu. Abdülkerim'in şutu direkten döndü. Davinson'un şutu ise az farkla dışarı gitti.

60' Sallai'nin sağ kanattan yaptığı orta şut karışımı vuruş direkten dışarı gitti.

59' OKAN'DAN HARİKA KURTARIŞ! Ceza sahasının soluna açılan ortaya Barış Alper yakın mesafeden kafa vurdu. Kaleci harika çıkardı.

58' Emre Kılınç, Sallai'ye yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.

57' Yunus Akgün'ün uzaklardan çektiği şutu kaleci Okan çıkardı.

56' Yunus Akgün'ün sol kanattan yaptığı ortayı kaleci Okan sektirdi. Osimhen seken topu kafayla boş kaleye gönderdi.

55' GOOOLLL! Galatasaray 2-1 Samsunspor

54' Ntcham'ın sol kanattan yaptığı orta doğrudan Muslera'ya gitti.

53' Marius Mouandilmadji'nin ceza sahasının sağından çektiği şut farkla dışarı gitti.

51' Ntcham penaltı golüyle skoru 1-1'e getirdi.

50' GOOOLLL! Galatasaray 1-1 Samsunspor

49' Muslera hakeme itirazdan sarı kart gördü.

49' SAMSUNSPOR PENALTI KAZANIYOR!

47' İkinci yarı hızlı başladı. Kontra'ya çıkan Samsunspor Holse ile şutu buldu fakat isabet yok!

46' Jakobs yerine Nelsson oyunda!

46' İkinci yarı başladı.

İ.Y Galatasaray 1-0 Samsunspor

45' İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

45' Torreira orta alanda yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu.

43' Davinson Sanchez, Samsunspor ceza sahasında yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu.

38' Sallai'nin ceza sahasının dışından çektiği şut kaleci Okan Kocuk'un üzerine gitti.

37' Yunus Akgün'ün ceza sahasına gönderdiği topa zor pozisyonda Osimhen kafa vurmayı başardı. Top az farkla dışarı gitti. 36' Halil Umut Meler, Rick van Drongelen ve Osimhen'e uyarılarda bulundu. 34' Topsuz alanda Osimhen, Rick van Drongelen'e faul yaptı ve sarı kart gördü. 31' Youssef Ait Bennasser cezalı duruma düştü. 30' Youssef Ait Bennasser, Osimhen'e yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü. 25' Mertens'in ceza sahasının ortasına kestiği topta Osimhen kaleyi kafayla yokladı fakat çerçeveyi bulamadı. 23' Sol kanattan Landry Dimata'nın ceza sahasına gönderdiği ortayı Muslera kontrol etmeyi başardı. 22' Mertens'in ceza sahasına gönderdiği tehlikeli topa Osimhen dokunamadı. Kaleci Okan topu kontrol etti. 21' Samsunspor tehlikeli geldi. Marc Bola'nın açtığı ortada topla buluşan Marius Mouandilmadji'nin kafası dışarı gitti. 20' Mertens'in kullandığı kornerde Osimhen'in kafa vuruşu üstten dışarı gitti. 19' Osimhen'in uzaklardan çektiği harika şutu kaleci Okan çıkarmayı başardı. 18' Mertens'in uzaklardan yaptığı orta şut karışımı vuruşu kaleci Okan kontrol etti. 14' Galatasaray'da Sallai'nin ceza sahasının dışından çektiği şut çerçeveyi bulmadı.

12' Zeki Yavru'nun kullandığı korner doğrudan dışarı gitti.

11' Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruş doğrudan kaleye gitti. Muslera son anda çıkardı.

9' Olivier Ntcham ön alanda topu kaparak sol kanattan sürdü. Galatasaray savunması araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

7' Samsunspor'da Bola'nın ceza sahasına gönderdiği top Marius Mouandilmadji'nin kafasına çarparak Muslera'nın kucağına gitti.

4' Osimhen attığı gol sonrası Icardi'nin formasını kameralara gösterdi.

4' Sağ kanatta Mertens'in pasında Torreira topla buluştu. Torreira'nın ortasına harika bir kafa vuran Osimhen ağları buldu.

3' GOOOLLL! Galatasaray 1-0 Samsunspor

1' Samsunspor hemen maçın başında sağ kanattan geldi. Ofsayt bayrağı havada!

1' RAMS Park'ta ilk düdük çaldı.