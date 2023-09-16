Galatasaray Samsunspor maçı kaç kaç? GALATASARAY MAÇ SONUCU! Galatasaray maç skoru ne?

Galatasaray ve Samsunspor arasında oynanan futbol maçının sonucu merak ediliyor. Galatasaray'ın son maç skoru ve maçın detayları araştırılıyor. Peki, Galatasaray maç skoru ne? Galatasaray Samsunspor maçı kaç kaç? İşte detaylar...