Galatasaray Samsunspor maçı kaç kaç? GALATASARAY MAÇ SONUCU! Galatasaray maç skoru ne?
Galatasaray ve Samsunspor arasında oynanan futbol maçının sonucu merak ediliyor. Galatasaray'ın son maç skoru ve maçın detayları araştırılıyor. Peki, Galatasaray maç skoru ne? Galatasaray Samsunspor maçı kaç kaç? İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ve Samsunspor karşı karşıya geldi. Galatasaray ve Samsunspor maç sonucu araştırılan konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında Galatasaray Samsunspor maç skorusu sorgulatılıyor. Galatasaray maçı kaç kaç bitti merak konusu oldu. Peki, Galatasaray Samsunspor maçı kaç kaç? Galatasaray maç sonucu ne? Detaylar haberimizde...
Galatasaray ; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Samsunspor; Okan, Bola, Van Drongelen, Yunus Emre Çift, Schindler, Tait, Soner, Fofana, Holse, Emre Kılınç, Dimata.
Süper Lig'de 11 yıl aradan sonra yeniden dönen Samsun temsilcisi ise 3 müsabakada 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.
Ev sahibi Galatasaray'da takıma yeni katılan Davinson Sanchez maç kadrosunda yer almayacak. Zaha'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Yılport Samsunspor'u ağırlıyor. Mücadelede 3-1 Galatasaray önde.