Galatasaray-Samsunspor maçı ilk 11'ler açıklandı! Galatasaray-Samsunspor maçının ilk 11'i belli oldu mu?
Sporseverler, Galatasaray-Samsunspor ilk 11 belli oldu mu merak ediliyor. Galatasaray-Samsunspor maçının ilk 11'i belli oldu mu sorusu gündeme geliyor. Peki, Galatasaray-Samsunspor maçı muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray-Samsunspor maçının ilk 11'i belli oldu mu?
Galatasaray- Samsunspor maçı muhtemel ilk 11 belli oldu mu araştırılıyor. Galatasaray- Samsunspor ilk 11! Galatasaray- Samsunspor maçının ilk 11'i belli oldu mu merak ediliyor. Galatasaray- Samsunspor maçı muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Samsunspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…
GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI İLK 11'İ BELLİ OLDU MU?
Galatasaray : Muslera, Barış, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Sallai, Yunus, Osimhen
Samsunspor : Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Dimata, Mouandilmadji
GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray- Samsunspor maçı, saat 16:00 başlayacak.
GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Samsunspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.
Samsunspor karşısında ilk 11'imiz ve yedeklerimiz. #GSvSAM?? pic.twitter.com/ueZ8CCZwRB— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 10, 2024