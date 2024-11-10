Galatasaray-Samsunspor maçı ilk 11'ler açıklandı! Galatasaray-Samsunspor maçının ilk 11'i belli oldu mu?

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GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI İLK 11'İ BELLİ OLDU MU?

Galatasaray : Muslera, Barış, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Sallai, Yunus, Osimhen

Samsunspor : Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Dimata, Mouandilmadji

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray- Samsunspor maçı, saat 16:00 başlayacak.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Samsunspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.