Galatasaray - Samsunspor maçı ilk 11'ler! Galatasaray maç kadrosu! Galatasaray Samsunspor ilk 11 kimler?

Galatasaray ve Samsunspor maçının detayları araştırılmaktadır. Galatasaray Samsunspor maçı ilk 11'ler merak konusu oldu. Peki, Galatasaray Samsunspor ilk 11 kimler? Detaylar haberimizde...

Galatasaray ve Samsunspor arasındaki futbol maçının ilk 11'leri ve maç kadrosu açıklandı. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Yılport Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray'ın Samsunspor karşısındaki ilk 11'i merakla bekleniyordu. Peki, Galatasaray Samsunspor ilk 11 kimler? İşte, Galatasaray Samsunspor maç kadrosu!

SAMSUNSPOR'UN GALİBİYETİ YOK

Süper Lig'de 11 yıl aradan sonra yeniden dönen Samsun temsilcisi ise 3 müsabakada 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

EKSİKLER

Ev sahibi Galatasaray'da takıma yeni katılan Davinson Sanchez maç kadrosunda yer almayacak. Zaha'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI İLK 11'LER!

Galatasaray; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.