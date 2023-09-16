Galatasaray - Samsunspor MAÇ ÖZETİ! (VİDEO? GS maçı kaç kaç bitti? Galatasaray - Samsunspor maç sonucu!

Galatasaray - Samsunspor maçını kaçıran futbolseverler GS maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray - Samsunspor maç özeti! Galatasaray - Samsunspor maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray - Samsunspor maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...

Galatasaray - Samsunspor maç özeti! Trendyol Süper Lig takımlarından Galatasaray ve Samsunspor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Galatasaray ile Samsunspor maçının sonucu merak konusu oldu. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler Galatasaray - Samsunspor maç özeti! Galatasaray - Samsunspor maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray - Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Detaylar haberimizde…

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Samsunspor ile kozlarını paylaştı. Tam 6 golün atıldığı maçı sarı-kırmızılılar, 4-2 kazandı.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇ ÖZETİ!

Galatasaray ile Samsunspor arasında gerçekleşecek Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacaktır.