Galatasaray - Samsunspor CANLI İZLE! Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray Samsunspor maçı izle!
Galatasaray ve Samsunspor, futbol severlerin merakla beklediği maçta karşı karşıya geliyor. Maçın canlı yayını ve detayları araştırılmaktadır. Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Yılport Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray Samsunspor maçının hangi kanalda yayınlandığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Sporseverler tarafından Galatasaray ile Samsunspor maçının yayınlanacağı kanal araştırılıyor. Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde...
Galatasaray ve Samsunspor maçı 16 Eylül Cumartesi günü 20.00'da başlayacaktır.
Galatasaray; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Samsunspor; Okan, Bola, Van Drongelen, Yunus Emre Çift, Schindler, Tait, Soner, Fofana, Holse, Emre Kılınç, Dimata
Galatasaray ile Samsunspor arasında gerçekleşecek Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacaktır.