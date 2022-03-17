Galatasaray Şampiyonluk Marşları! Galatasaray-Barcelona Maçı Marşları! Galatasaray UEFA Marşları!
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Galatasaray Avrupa Liginde gösterdiği performansla göğsümüzü kabartmakta. Galatasaray taraftarları da bu gururu yaşamanın tadını çıkarıyor. Tarafları tek ses ve tek yürek yapan Galatasaray marşları da bugünlerde oldukça fazla araştırılmakta. Galatasaray şampiyonluk marşları ve Galatasaray UEFA Marşları en çok arananlar arasında.
Galatasaray-Barcelona maçını haftalardır dört gözle bekleyen taraftarlar için büyük gün geldi çattı. Taraftarlar bu büyük gündestadlarda, tv başlarında ve sokaklarda hep bir ağızdan Galatasaray marşlarını söyleyerek takımlarını destekleyecekler. Bizde ülkemizin adını Avrupa'da anılmasını sağlayan Galatasaray için en güzel Galatasaray marşlarını bir araya getirdik. İşte en güzel Galatasaray marşları.
Nefes almak değildir , yaşamak...
O'nunla gülüp, O'nunla ağlamaktır...
Sarı -Kırmızı olmaktır , her an O'nu solurcasına...
Bazen ...
Özgürlük , çimlerde koşmak değildir...
Sevdası uğruna prangaya vurulmaktır...
Hep O'na tutuklu kalmışcasına...
Bazen ...
Başarı ... Para , Kupa kazanmak değildir...
İnsanların yüreğine dağlanmaktır ...
Damarında , kanında yaşarcasına ...
Bazen ...
İmparatorluk , ülkeleri ele geçirmek değildir...
Bir Meşin yuvarlakla , Yürekleri fethetmektir...
Sınır tanımadan hüküm kurmaktır , Milyonlarcasına...
Bazen...
ASLAN , bir hayvan değildir...
Bir Simge , bir Semboldür ...Tarifsiz güçtür ...
Ruhundaki asalete yazılmışcasına...
Bazen ...
Cehennem...Öbür dünya değildir...
Taraftarla coşmuş , SAMİYEN'dir ...
Alev alev yanarcasına...
Bazen ...
İmkansız ...Olmaz değildir...
7 kişi 7 Sıfır yenmek , Ağları delmek , Şampiyonluktur Milenyumda ...
Hayalleri gerçek yapmaktır...Sahaya her çıktığında...
Bazen ...
KRAL olmak , Taç giymek değildir...
Soyunu sevgiden , Ünvanı halktan almaktır...
Her doğan bebenin METİN olmasıdır...
Kuşaktan kuşağa akarcasına...
Bazen ...
VEFA...Semt adı değildir..
14 yıl kan kusup , ölümüne arkasında durmaktır...
Her şartta , yıkılmaz bir duvarcasına...
Bazen ...
Tarih, tozlu bir sayfa değildir...
Gerçektir , yaşamdır....1905'te doğup Ciltlere sığmamaktır...
Destanların değişmez yazarı olurcasına...
Bazen ...
GÜÇ , bir sıfat değildir...
Evsiz barksız , beş parasız , en zorda , tüm dünyayı ayağa kaldırmaktır...
Üstünde sade bir parçalı formayla ; kolaycasına...
Bazen ...
Cesaret , Korkuyu yenmek değildir...
Onbinlerce rakibin arasından geçip, kalesine Bayrağı dikmektir...
Tek başına...Kimse yokmuşcasına...
Bazen ...
Sevgi...Anne , Baba , Eş , dost değildir...
Onlardan ötedir...Tutkudur Renklere , Armaya ...
Ayrılmaz parçanmışcasına...
Bazen ...
Hayat herşey değildir..
Ama herşey bana GALATASARAY'dır...
BEN SENSİZ YAŞAMAKTANSA
Ölmeyi tercih ederim.
Yemin olsun CİMBOMBOM um
Hayatımsın herşeyimsin…
Ey, arma uğrunda adanan hayatlar
Çok yaşa Galatasaray
Ey, bizlere yaşamak haram
Olmazsan Galatasaray
Heh, korkarlar dayanamazlar
Ey, formanla savaşamazlar
Saldır arkanda taraftar
Büyüksün Galatasaray
Geliyor imparator, imparator, imparator
O varsa milyonlar inanıyor
Çok olanlar başarıyor
Yazıyor şampiyon Galatasaray, tarihin yazarı Galatasaray
Aslanlar sahaya ayak basar, sarı ışıklar kapanır aydınlanır kupalar
Çünkü tek bir ihtimali olanların hikâyesi, hikâyemiz
Kar kış demeden peşinden koşanların hikâyesi, hikâyemiz
Çocukluk aşkımızsın , ilk göz ağrımızsın bir tanesin, bir tanemiz
Rakipsizsin şanlı Galatasaray , desinler şampiyon Galatasaray (ey)
Çıldırın, kudurun, fıttırın şampiyon Galatasaray
Ağlayın, kudurun, delirin şampiyon Galatasaray
Cimbombom Bu gelenek şampiyon
Bu senede yanıyor meşale alev alev
Kırmızı sarıya karışıyor zafer yakışıyor bizlere
Getirdik avrupayı dize
Nevizade'den arenaya kadar sönmüyor meşale yanıyor alev alev
Yaşar onlar zor anlar defansda
Sağda Sofiane ortada Belhanda
Kovalarlar Onyekuru firar
Sağ bekler üst üste kuru pilav
Korkudan giremez 10 Numara
Donk'la Fernando'nun arasına
Nagatoma yoksa arayana orda kaydı Marcao kaptı Luyindama
Sana ayrı bir paragraf açtım çünkü sen aşkısın taraftarın
Kalede hası var aslanların sen var ya Muslera bambaşkasın
Re re re (re re re) ra ra ra (ra ra ra)
Pes etmek (pes etmek) yok asla (yok asla)
Boyun eğmek aykırı doğana
Şampiyon Cimbom yazdıracağız her yere (yirmi iki!)
Ya ya ya Galatasaray arkanda ise
Sekiz de kapanır onsekiz de
Sekiz de kapanır onsekiz de (onsekiz de)
Sekiz de kapanır onsekiz de (onsekiz de)
Çıldırın, kudurun, fıttırın şampiyon Galatasaray
Giden her sevgilinin ardından
Hep biz olduk el sallayan
Haykırsak duyarlar mı sesimizi?
Hangi sevdadan galip çıktık ki?
Yürüyoruz sessiz ve kederli
Nevizade geceleri
İnletiyoruz hep çıkışında
İstiklal Caddesini…
Boşuna çekilmedi bunca çile
İçiyoruz gündüz gece
Haykırdık ama duymadı hiç kimse
Peşindeyiz heryerde…
Zaten aşklar hep yalan dolan
Sonu hep acı hüsran
Bize her sevdadan geriye kalan
Sadece Galatasaray
Galatasaray-Barcelona eşleşmesinde üst tura hangi takım yükselir? #GSvBarça | #UEL | #Galatasaray | #Barcelona— Haberler (@Haberler) March 17, 2022