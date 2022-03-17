Galatasaray Şampiyonluk Marşları! Galatasaray-Barcelona Maçı Marşları! Galatasaray UEFA Marşları!

Galatasaray-Barcelona maçını haftalardır dört gözle bekleyen taraftarlar için büyük gün geldi çattı. Taraftarlar bu büyük gündestadlarda, tv başlarında ve sokaklarda hep bir ağızdan Galatasaray marşlarını söyleyerek takımlarını destekleyecekler. Bizde ülkemizin adını Avrupa'da anılmasını sağlayan Galatasaray için en güzel Galatasaray marşlarını bir araya getirdik. İşte en güzel Galatasaray marşları.

GALATASARAY MARŞLARI

BAZEN

Nefes almak değildir , yaşamak...

O'nunla gülüp, O'nunla ağlamaktır...

Sarı -Kırmızı olmaktır , her an O'nu solurcasına...

Bazen ...

Özgürlük , çimlerde koşmak değildir...

Sevdası uğruna prangaya vurulmaktır...

Hep O'na tutuklu kalmışcasına...

Bazen ...

Başarı ... Para , Kupa kazanmak değildir...

İnsanların yüreğine dağlanmaktır ...

Damarında , kanında yaşarcasına ...

Bazen ...

İmparatorluk , ülkeleri ele geçirmek değildir...

Bir Meşin yuvarlakla , Yürekleri fethetmektir...

Sınır tanımadan hüküm kurmaktır , Milyonlarcasına...

Bazen...

ASLAN , bir hayvan değildir...

Bir Simge , bir Semboldür ...Tarifsiz güçtür ...

Ruhundaki asalete yazılmışcasına...

Bazen ...

Cehennem...Öbür dünya değildir...

Taraftarla coşmuş , SAMİYEN'dir ...

Alev alev yanarcasına...

Bazen ...

İmkansız ...Olmaz değildir...

7 kişi 7 Sıfır yenmek , Ağları delmek , Şampiyonluktur Milenyumda ...

Hayalleri gerçek yapmaktır...Sahaya her çıktığında...

Bazen ...

KRAL olmak , Taç giymek değildir...

Soyunu sevgiden , Ünvanı halktan almaktır...

Her doğan bebenin METİN olmasıdır...

Kuşaktan kuşağa akarcasına...

Bazen ...

VEFA...Semt adı değildir..

14 yıl kan kusup , ölümüne arkasında durmaktır...

Her şartta , yıkılmaz bir duvarcasına...

Bazen ...

Tarih, tozlu bir sayfa değildir...

Gerçektir , yaşamdır....1905'te doğup Ciltlere sığmamaktır...

Destanların değişmez yazarı olurcasına...

Bazen ...

GÜÇ , bir sıfat değildir...

Evsiz barksız , beş parasız , en zorda , tüm dünyayı ayağa kaldırmaktır...

Üstünde sade bir parçalı formayla ; kolaycasına...

Bazen ...

Cesaret , Korkuyu yenmek değildir...

Onbinlerce rakibin arasından geçip, kalesine Bayrağı dikmektir...

Tek başına...Kimse yokmuşcasına...

Bazen ...

Sevgi...Anne , Baba , Eş , dost değildir...

Onlardan ötedir...Tutkudur Renklere , Armaya ...

Ayrılmaz parçanmışcasına...

Bazen ...

Hayat herşey değildir..

Ama herşey bana GALATASARAY'dır...

BEN SENSİZ YAŞAMAKTANSA

Ölmeyi tercih ederim.

Yemin olsun CİMBOMBOM um

Hayatımsın herşeyimsin…

ŞEHİNŞAH - ASLAN MARŞI

Ey, arma uğrunda adanan hayatlar

Çok yaşa Galatasaray

Ey, bizlere yaşamak haram

Olmazsan Galatasaray

Heh, korkarlar dayanamazlar

Ey, formanla savaşamazlar

Saldır arkanda taraftar

Büyüksün Galatasaray

Geliyor imparator, imparator, imparator

O varsa milyonlar inanıyor

Çok olanlar başarıyor

Yazıyor şampiyon Galatasaray, tarihin yazarı Galatasaray

Aslanlar sahaya ayak basar, sarı ışıklar kapanır aydınlanır kupalar

Çünkü tek bir ihtimali olanların hikâyesi, hikâyemiz

Kar kış demeden peşinden koşanların hikâyesi, hikâyemiz

Çocukluk aşkımızsın , ilk göz ağrımızsın bir tanesin, bir tanemiz

Rakipsizsin şanlı Galatasaray , desinler şampiyon Galatasaray (ey)

Çıldırın, kudurun, fıttırın şampiyon Galatasaray

Ağlayın, kudurun, delirin şampiyon Galatasaray

Cimbombom Bu gelenek şampiyon

Bu senede yanıyor meşale alev alev

Kırmızı sarıya karışıyor zafer yakışıyor bizlere

Getirdik avrupayı dize

Nevizade'den arenaya kadar sönmüyor meşale yanıyor alev alev

Yaşar onlar zor anlar defansda

Sağda Sofiane ortada Belhanda

Kovalarlar Onyekuru firar

Sağ bekler üst üste kuru pilav

Korkudan giremez 10 Numara

Donk'la Fernando'nun arasına

Nagatoma yoksa arayana orda kaydı Marcao kaptı Luyindama

Sana ayrı bir paragraf açtım çünkü sen aşkısın taraftarın

Kalede hası var aslanların sen var ya Muslera bambaşkasın

Re re re (re re re) ra ra ra (ra ra ra)

Pes etmek (pes etmek) yok asla (yok asla)

Boyun eğmek aykırı doğana

Şampiyon Cimbom yazdıracağız her yere (yirmi iki!)

Ya ya ya Galatasaray arkanda ise

Sekiz de kapanır onsekiz de

Sekiz de kapanır onsekiz de (onsekiz de)

Sekiz de kapanır onsekiz de (onsekiz de)

Çıldırın, kudurun, fıttırın şampiyon Galatasaray

gaa

Giden her sevgilinin ardından

Hep biz olduk el sallayan

Haykırsak duyarlar mı sesimizi?

Hangi sevdadan galip çıktık ki?

Yürüyoruz sessiz ve kederli

Nevizade geceleri

İnletiyoruz hep çıkışında

İstiklal Caddesini…

Boşuna çekilmedi bunca çile

İçiyoruz gündüz gece

Haykırdık ama duymadı hiç kimse

Peşindeyiz heryerde…

Zaten aşklar hep yalan dolan

Sonu hep acı hüsran

Bize her sevdadan geriye kalan

Sadece Galatasaray

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