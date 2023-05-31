Galatasaray şampiyonluk kutlaması bilet fiyatları ne kadar 2023 ve Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede yapılacak soruları gündeme geliyor. Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla geçen Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray şampiyonluk kutlaması bilet fiyatları ne kadar 2023 ve Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede yapılacak soruları merak ediliyor. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlaması bilet fiyatları!

Galatasaray'ın Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu kazanmasıyla gündemden düşmüyor. Galatasaray şampiyonluk kutlaması bilet fiyatları ne kadar 2023 ve Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede yapılacak soruları gündeme geliyor. Galatasaray şampiyonluk kutlaması bilet fiyatları ne kadar 2023 ve Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede yapılacak soruları araştırılıyor. Galatasaray şampiyonluk kutlaması bilet fiyatları ne kadar 2023? Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede yapılacak? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLET FİYATLARI NE KADAR 2023?

Alman Bild'de yer alan haberde Galatasaray'ın şampiyonluğunda Bundesliga'da forma giyen futbolcuların payı da olduğu yazdı. Bild attığı manşette, " Galatasaray'dan 23. şampiyonluk! İki eski Bundesliga yıldızı, Türkiye şampiyonluğunu kutladı" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan ve yardımcı antrenör Moritz Volz, Bundesliga ekiplerinde görev almıştı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyon oldu. 36. haftada Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinden önce şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluğun kazanıldığı maçta golleri sırasıyla Icardi (2), Barış Alper Yılmaz ve Sergio Oliveira kaydetti.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Galatasaray, böylece tarihindeki 23'üncü şampiyonluğunu ilan etti. Cim-Bom, pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbiye şampiyon olarak çıkacak. 34 maçta 26 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Aslan, 77 gol atıp kalesinde 27 gol gördü. Galatasaray, 82 puanla şampiyonluğa ulaştı. En yakın takipçisi Fenerbahçe, 77 puanda kaldı.

Galatasaray'ın 37 yaşındaki forveti Bafetimbi Gomis, Sarı-Kırmızılı takımın kazanmakta zorlandığı ilk haftalarda takımını sırtladı. İlk hafta 1-0 kazanılan Antalyaspor maçında ve 3. haftada yine 1-0 kazanılan Ümraniyespor maçında galibiyet golünü attı. Ligin 5. haftasında 2-1 kazanılan Gaziantep FK karşılaşmasında ilk golü kaydetti. Bir sonraki hafta Galatasaray'ın 3-2 üstün geldiği Kasımpaşa müsabakasında yine ilk golü atan isim oldu. 37 yaşındaki futbolcu ilk 6 haftada attığı 4 golle 12 puana direkt katkı verdi. Tecrübeli yıldız, sonrasında İstanbulspor'a 2, içerde kazanılan Ankaragücü maçında 1, Hatayspor karşılaşmasında 1 gol attı. 22 Süper Lig maçında 8 golle oynadı.

Sezon başında Norwich'ten kiralanan Milot Rashica, Yunus Akgün'den formayı kapmasıyla Galatasaray'ın yakaladığı ivmenin en önemli parçalarından biri oldu. 12. haftada Karagümrük maçında gol atan Rashica, sonrasında formayı kaptı ve ilk 11'de maçlara başladı. Sağ kanatta Boey ile yakaladığı uyumla, hem defansta hem ofansta Galatasaray'ın seviyesini yukarıya taşıdı. Kosovalı futbolcu ligde çıktığı 25 maçta 4 gol 6 asistle oynadı.