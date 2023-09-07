Galatasaray Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bahis oranı ne?
Şampiyonlar Ligi'ndeki şampiyonluk oranları açıklandı. Organizasyonda favori olarak ise son şampiyon Manchester City gösterildi. Galatasaray'ın şampiyon olma oranı belirlendi. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi şampiyonluk oranı ne?
Şampiyonlar Ligi 2023-24 sezonunun favorisi olarak ise son şampiyon Manchester City gösterildi. City'ye 2.70 oran verildi. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi şampiyonluk bahis oranı ne?
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUK ORANI NE?
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şampiyonluk oranı 200 olarak açıklandı.
İşte diğer takımların oranları:
- 2.70 - Manchester City
- 5.50 - Bayern Münih
- 7.60 - Real Madrid
- 9.40 - Arsenal
- 13.00 - Barcelona
- 14.00 - PSG
- 17.00 - Manchester United
- 21.00 - Newcastle United
- 22.00 - Atletico Madrid
- 22.00 - Inter
- 22.00 - Napoli
- 30.00 - Milan
- 40.00 - Dortmund
- 45.00 - Benfica
- 50.00 - Leipzig
- 70.00 - Lazio
- 70.00 - Sevilla
- 80.00 - Porto
- 90.00 - Real Sociedad
- 120.00 - Feyenoord
- 120.00 - Lens
- 120.00 - PSV
- 120.00 - Union Berlin
- 200.00 - Galatasaray
- 200.00 - Braga
- 200.00 - Celtic
- 200.00 - Salzburg
- 400.00 - Antwerp
- 400.00 - Kızılyıldız
- 400.00- Shakhtar