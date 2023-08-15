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Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman?

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Cimbom, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda bu akşam 3-0'ın rövanşında Olimpija Ljubljana ile karşılaşıyor. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman?

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Turu geçmesine kesin gözüyle bakılan ve avantajı elinde bulunduran Sarı kırmızılılar play-off mücadelesi sonra gruplara kalacak. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman? İşte, detaylar…

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN?

15 Ağustos Salı akşamı Galatasaray, Olimpija Ljubljana ile rövanş maçına çıkacak. Rakibi henüz netleşmedi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off rakibi, Molde FKKI Klaksvik maçı Sonrası netleşecek.

MOLDE FK - KI KLAKSVİK MAÇI KAÇ KAÇ?

Molde FK - KI Klaksvik MAÇI 90 dakikası 1-0 sona erdi. Genel sonuçta 2-2'lk eşitlik oldu ve maç uzatmalara gitti.

Uzatmalar ve olursa penaltı atışları sonrası Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off rakibi belli olacak.

Play Of maçları 22-23 Ağustos/ 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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