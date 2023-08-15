Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman?

Cimbom, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda bu akşam 3-0'ın rövanşında Olimpija Ljubljana ile karşılaşıyor. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman?