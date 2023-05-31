Galatasaray 2022-2023 Süper Lig sezonunu şampiyon tamamladı ve Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı oynayacak. Süper Lig 1. si olan takım sadece 1 ön eleme oynayacak ve kazanırsa doğrudan Ş. Ligi gruplarına kalacak. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön eleme rakibi belli oldu mu 2023? Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön eleme rakibi kim olacak, hangi takım? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyon Galatasaray! 36. haftada Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala ipi göğüslemeyi garantiledi ve tarihindeki 23'üncü şampiyonluğunu elde etti. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön eleme rakibi belli oldu mu 2023? Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön eleme rakibi kim olacak, hangi takım? İşte bilgiler...

GALATASARAY ŞAMPİYON MU OLDU 2023?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyon oldu. 36. haftada Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinden önce şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluğun kazanıldığı maçta golleri sırasıyla Icardi (2), Barış Alper Yılmaz ve Sergio Oliveira kaydetti.

Galatasaray, böylece tarihindeki 23'üncü şampiyonluğunu ilan etti. Cim-Bom, pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbiye şampiyon olarak çıkacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME RAKİBİ BELLİ OLDU MU?

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak. 1. ön elemeden gelecek 15 takımdan biriyle eşleşecek temsilcimizin rakiplerinin büyük kısmı netleşti. Muhtemel rakiplerimiz arasında Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanta ve Albert Riera'nın takımı Olimpija yer alıyor.

Inter'in İtalya Serie A'yı 4. bitirmeyi garantilemesinin ardından Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. Temsilcimizin ön elemedeki rakiplerinden bazıları belli oldu.

RAKİPLERDEN 12 TANESİ BELLİ

Şampiyonlar Ligi'ne 2. öne elemeden katılacak Galatasaray, 1. ön elemeden gelen 15 takımdan biriyle rakip olacak. Temsilcimizin muhtemel rakiplerinden 12 tanesi belli oldu.

HAGI VE RIERA RAKİP OLABİLİR

Süper Lig şampiyonu Galatasaray sezonu 25-26 Temmuz'da atacak. Temsilcimizin muhtemel rakipleri arasında Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanza ve Albert Riera'nın takımı Olimpija yer alıyor.

Muhtemel rakiplerden bazıları şöyle:

Maccabi Haifa - İsrail

Hacken - İsveç

Karabağ - Azerbaycan

Ferencvaros - Macaristan

Rakow Czestochowa - Polonya

Astana - Kazakistan

Slovan Bratislava - Slovakya

BATE Borisov - Belarus

Sheriff - Moldova

Zalgiris - Litvanya

Farul Constanza - Romanya

Olimpija - Slovenya