Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına çıkacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği ön eleme maçının ne zaman ve hangi kanalda olduğu ise merak konusu oldu. Arama motorlarında Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman? GS Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? GS ön eleme maçı ne zaman, hangi kanalda? soruları araştırılıyor.

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GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME MAÇI NE ZAMAN?

Zalgiris Vilnius - Galatasaray karşılaşması 25 Temmuz günü saat 19:00'da oynanacak.

GALATASARAY ÖN ELEME MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçının Exxen ve Tv8.5 platformlarında yayınlanması tahmin ediliyor.

GALATASARAY ZALGİRİS VİLNİUS TEK MAÇ MI, RÖVANŞI VAR MI?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi, Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius oldu. Galatasaray ve Zalgiris arasındaki eleme turunun ilk ayağı 25 Temmuz'da, rövanş ise 2 Ağustos'ta oynanacak.

Mart ayının başında başlayan Litvanya A Ligi'nde 22 maç oynayan Zalgiris 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi ile 2. sırada bulunuyor.

2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 1. Ön Eleme Turu'na kadar giden ve Konferans Ligi'ne kalan Litvanya temsilcisi, Slovan Bratislave, Basel ve Pyunik gibi ekiplerin bulunduğu gruptan çıkamamıştı.

Maçlarının 5 bin 500 kapasiteli LFF Stadyumu'nda oynayan Zalgiris'te 17 maçta 14 golü bulunan Mathias Kehinde, en skorer oyuncuları olarak dikkat çekiyor.