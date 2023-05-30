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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek mi, eleme oynayacak mı?

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyon oldu. 36. haftada Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinden önce şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluğun kazanıldığı maçta golleri sırasıyla Icardi (2), Barış Alper Yılmaz ve Sergio Oliveira kaydetti. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek mi, eleme oynayacak mı?

Aslan'ı şampiyonluk kesmiyor! Galatasaray, taraftarına yeni hedefini resmen ilan ettiAslan'ı şampiyonluk kesmiyor! Galatasaray, taraftarına yeni hedefini resmen ilan etti

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyon Galatasaray! 36. haftada Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala ipi göğüslemeyi garantiledi ve tarihindeki 23'üncü şampiyonluğunu elde etti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek mi, eleme oynayacak mı?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDECEK Mİ?

Galatasaray, böylece tarihindeki 23'üncü şampiyonluğunu ilan etti. Cim-Bom, pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbiye şampiyon olarak çıkacak.

34 maçta 26 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Aslan, 77 gol atıp kalesinde 27 gol gördü. Galatasaray, 82 puanla şampiyonluğa ulaştı. En yakın takipçisi Fenerbahçe, 77 puanda kaldı.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne 2 ön eleme turundan katılacak.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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