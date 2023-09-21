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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar kazandı? GS UEFA'dan kaç TL kazandı?

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Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar kazandığı merak ediliyor. Arama motorlarında ise Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar kazandı? GS UEFA'dan kaç TL kazandı? soruları araştırıldı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2 farklı geriye düştüğü Kopenhag maçında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar kazandı? GS UEFA'dan kaç TL kazandı?

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, 26.8 milyon lirayı kasasına koydu. Sarı-kırmızılılar maçı kazanması durumunda 80.6 milyon lira kazanacaktı.

RAMS Park'ta oynanan mücadelede 2 farklı geriye düşen Galatasaray, son dakikalarda rakibin de 10 kişi kalmasını fırsat bilerek peş peşe goller buldu ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar kazandı? GS UEFA'dan kaç TL kazandı?

Sahadan galibiyetle ayrılması halinde 2.8 milyon euroluk para ödülünün sahibi olacak olan temsilcimiz, beraberliğe razı oldu. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla kasasına 930 bin euro koydu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son 12 maçında galip gelemedi. Kopenhag ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, son dönemdeki galibiyet hasretini dindiremedi. Son galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Lokomotiv Moskova karşısında 3-0'lık skorla elde eden Galatasaray, sonraki 12 maçında 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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