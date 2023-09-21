Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar kazandığı merak ediliyor. Arama motorlarında ise Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar kazandı? GS UEFA'dan kaç TL kazandı? soruları araştırıldı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2 farklı geriye düştüğü Kopenhag maçında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar kazandı? GS UEFA'dan kaç TL kazandı?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN NE KADAR KAZANDI?

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, 26.8 milyon lirayı kasasına koydu. Sarı-kırmızılılar maçı kazanması durumunda 80.6 milyon lira kazanacaktı.

GALATASARAY PEŞ PEŞE GOLLERLE BERABERLİĞİ ALDI

RAMS Park'ta oynanan mücadelede 2 farklı geriye düşen Galatasaray, son dakikalarda rakibin de 10 kişi kalmasını fırsat bilerek peş peşe goller buldu ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

GALİBİYET GELSEYDİ 2.8 MİLYON EURO PARA KAZANILACAKTI

Sahadan galibiyetle ayrılması halinde 2.8 milyon euroluk para ödülünün sahibi olacak olan temsilcimiz, beraberliğe razı oldu. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla kasasına 930 bin euro koydu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son 12 maçında galip gelemedi. Kopenhag ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, son dönemdeki galibiyet hasretini dindiremedi. Son galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Lokomotiv Moskova karşısında 3-0'lık skorla elde eden Galatasaray, sonraki 12 maçında 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.