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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa rakibi kim olacak? Galatasaray Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kim?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa rakibi kim olacak? Galatasaray Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kim?

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Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın Devler Ligi'nde grup aşamasına kalması için 3 tur geçmesi gerekiyor. 3 turda da seri başı olarak yer alacak Galatasaray, gruplara kalması halinde ise 3 ya da 4. torbada yer alacak. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa rakibi kim olacak? Galatasaray Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kim?

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa rakibi kim olacak? Galatasaray Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kim? soruları araştırılıyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması durumunda 3 ya da 4. torbada yer alacak. 1 ve 2. torbadaki takımlar kesinleşirken, temsilcimizi zorlu rakipler bekliyor. Arama motorlarında ise Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa rakibi kim olacak? Galatasaray Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kim? sorularına yanıt aranıyor.

GALATSARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPLARA KALIRSA RAKİBİ KİM OLACAK?

Grup aşamasına kalması durumunda ise Galatasaray, 3 ya da 4. torbada yer alacak. Temsilcimizin grubuna 1 ve 2. torbadan ise dünya devleri gelecek.

Şampiyonlar Ligi torbalarında kesinleşen takımlar şöyle:

1. TORBA

  • Manchester City
  • Sevilla
  • Barcelona
  • Napoli
  • Bayern Münih
  • Paris Saint-Germain
  • Benfica
  • Feyenoord

2. TORBA

  • Real Madrid
  • Manchester United
  • Inter
  • Borussia Dortmund
  • Atletico Madrid
  • RB Leipzig
  • Porto
  • Arsenal

3. TORBA

  • Shakhtar Donetsk
  • RB Salzburg
  • Milan
  • Lazio
  • Kızılyıldız

4. TORBA

  • Union Berlin
  • Lens
Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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