Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın Devler Ligi'nde grup aşamasına kalması için 3 tur geçmesi gerekiyor. 3 turda da seri başı olarak yer alacak Galatasaray, gruplara kalması halinde ise 3 ya da 4. torbada yer alacak. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa rakibi kim olacak? Galatasaray Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kim?

Haaland ile seremoniye gelen sevimli minik, çok tanıdık bir ismin torunu çıktı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa rakibi kim olacak? Galatasaray Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kim? soruları araştırılıyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması durumunda 3 ya da 4. torbada yer alacak. 1 ve 2. torbadaki takımlar kesinleşirken, temsilcimizi zorlu rakipler bekliyor. Arama motorlarında ise Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa rakibi kim olacak? Galatasaray Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kim? sorularına yanıt aranıyor.

GALATSARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPLARA KALIRSA RAKİBİ KİM OLACAK?

Grup aşamasına kalması durumunda ise Galatasaray, 3 ya da 4. torbada yer alacak. Temsilcimizin grubuna 1 ve 2. torbadan ise dünya devleri gelecek.

Şampiyonlar Ligi torbalarında kesinleşen takımlar şöyle:

1. TORBA

Manchester City

Sevilla

Barcelona

Napoli

Bayern Münih

Paris Saint-Germain

Benfica

Feyenoord

2. TORBA

Real Madrid

Manchester United

Inter

Borussia Dortmund

Atletico Madrid

RB Leipzig

Porto

Arsenal

3. TORBA

Shakhtar Donetsk

RB Salzburg

Milan

Lazio

Kızılyıldız

4. TORBA