Galatasaray'ın Avrupa macerası Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ile başlayacak. Sarı-kırmızılılar bu turu geçmesi halinde 3. ön eleme turu ardından ise play-off oynayarak Devler Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi verecek. Futbolseverler ise Galatasaray Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kim? GS Şampiyonlar Ligi'nde kiminle eşleşebilir? GS UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakibi kim olacak? sorularına yanıt aradı.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kim? GS Şampiyonlar Ligi'nde kiminle eşleşebilir? GS UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakibi kim olacak? soruları merak ediliyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'na seri başı olarak katılacak. Sarı-kırmızılılar bu turu geçememesi halinde Avrupa Ligi ön elemesine gidecek. Buradan da elenmesi durumunda Galatasaray, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kim? GS Şampiyonlar Ligi'nde kiminle eşleşebilir? GS UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakibi kim olacak?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'na seri başı olarak katılacak. Sarı-kırmızılılar bu turu geçememesi halinde Avrupa Ligi ön elemesine gidecek. Buradan da elenmesi durumunda Galatasaray, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Sarı-kırmızılıların, grup aşamasına geçemeden Avrupa'ya veda etmesi durumunda dahi 6 maçı garanti. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim, transferde geç kalmak istemiyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda etmesi durumunda Avrupa Ligi elemelerinde yoluna devam edecek. Sarı-kırmızılılar burada da başarıyı yakalayamazsa, Konferans Ligi'ne gidecek. Bu doğrultuda Galatasaray'ın sezon başında Avrupa'da en az 6 maç oynaması garanti.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakiplerinden bazıları: