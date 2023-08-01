Galatasaray Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu gündemdeki yerini aldı. Rövanş maçını İstanbul'da oynayacak olan sarı kırmızılı ekip, turu geçmek istiyor. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray'ın maçı ne zaman? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Sarı-kırmızılı takımın taraftarları dört gözle İstanbul'da oynanacak rövanş mücadelesini merak ediyor. Galatasaray'ın favori görüldüğü karşılaşma sonucu merak ediliyor. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray'ın maçı ne zaman? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Zalgiris rövanş maçı 2 Ağustos 2023 Çarşamba günü saat 21.30'da İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak.

GALATASARAY ZALGİRİS RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç D Smart 77. kanal ve D Smart Go ekranlarından canlı olarak izlenebilecektir.

GALATASARAY ZALGİRİS VİLNİUS TEK MAÇ MI, RÖVANŞI VAR MI?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi, Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius oldu. Galatasaray ve Zalgiris arasındaki eleme turunun ilk ayağı 25 Temmuz'da, rövanş ise 2 Ağustos'ta oynanacak.

Mart ayının başında başlayan Litvanya A Ligi'nde 22 maç oynayan Zalgiris 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi ile 2. sırada bulunuyor.

2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 1. Ön Eleme Turu'na kadar giden ve Konferans Ligi'ne kalan Litvanya temsilcisi, Slovan Bratislave, Basel ve Pyunik gibi ekiplerin bulunduğu gruptan çıkamamıştı.

Maçlarının 5 bin 500 kapasiteli LFF Stadyumu'nda oynayan Zalgiris'te 17 maçta 14 golü bulunan Mathias Kehinde, en skorer oyuncuları olarak dikkat çekiyor.