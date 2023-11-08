Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman (8 Ekim)?

Bu akşam temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 4. grup maçında Bayern Münih ile karşılaşacak. Maç öncesi Bayern Münih Galatasaray maç kadrosu 11'i merak ediliyor. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Bu akşam temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 4. grup maçında Bayern Münih ile karşılaşacak. Maç öncesi Bayern Münih Galatasaray maç kadrosu 11'i merak ediliyor. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman

BAYERN MÜNİH - GALATASARAY MAÇ KADROSU 11'İ

Bayern Münih - Galatasaray maç kadrosu henüz açıklanmadı. Kadrolar açıklandığın haberimizde yer alacaktır.

BAYERN MÜNİH - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Bayern Münih - Galatasaray maçı saat 23.00'te başlayacak.

BAYERN MÜNİH - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Bayern Münih - Galatasaray maçı bu akşam saat 23.00'te oynanacak.

BAYERN MÜNİH - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Galatasaray maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bayern Münih - Galatasaray maçı Münih'te, Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak.