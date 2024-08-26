Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin Young Boys takımına 3-2 mağlup oldu. Sarı kırmızılı takım, rövanş maçında Young Boys ile RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Galatasaray'da gözler Young Boys karşılaşmasına çevrildi. Sarı-kırmızılılar, İsviçre deplasmanında oynanan ilk karşılaşmadan 3-2 mağlubiyetle ayrılırken İstanbul'da oynanacak rövanş karşılaşmasını kazanarak tur atlamak istiyor. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray-Young Boys Şampiyonlar Ligi play-off maçı 27 Ağustos Salı saat 22:00'de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadelede Norveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Espen Eskas düdük çalacak.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİMAÇISAAT KAÇTA
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında 27 Ağustos Salı günü İsviçre'nin Young Boys takımını ağırlayacak.
RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan canlı yayınlanacak.
Galatasaray-Young Boys maçı, TRT 1 ekranından ve Tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak..