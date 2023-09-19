Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bugün mü, yarın mı (Kopenhag)?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk maçında Galatasaray, ev sahibi olarak Kopenhag ile karşılaşacak. Bu heyecan verici maçın yayın saati, hangi kanalda izlenebileceği ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Galatasaray ile Danimarka temsilcisi Kopenhag arasındaki bu önemli mücadeleyi yakından takip etmek isteyenler GS Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Galatasaray Kopenhag saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını gündeme getirdiler. İşte detaylar…