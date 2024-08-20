Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bugün mü? GS Avrupa maçı ne zaman?

Young Boys Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Young Boys Galatasaraymaçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre'ni Young Boys takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 317. mücadelesine çıkacak. Peki, Young Boys Galatasaray maçı hangi kanalda? YOUNG BOYS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Young Boys Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

YOUNG BOYS-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Young Boys-Galatasaray Maçı, 21 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Young Boys-Galatasaray Maçı, saat 22:00 başlayacak.

GALATASARAY YOUNG MAÇI HANGİ KANALDA

Young Boys ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı, TRT 1, tabii kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

YOUNG BOYS-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Young Boys ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı, Bern'da, Stadion Wankdorf Stadyumu'nda oynanacak.

KAAN'IN CEZASI, SANCHEZ'İN SAKATLIĞI BULUNUYOR

Galatasaray'ın milli yıldızı Kaan Ayhan cezası, Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez ise sakatlığı nedeniyle yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Geçen sezonki Sparta Prag mücadelesinde kırmızı kart görerek 1 maç ceza verilen Kaan Ayhan da yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

Ligin ilk haftasındaki Hatayspor maçının ardından yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edilen Sanchez, Young Boys'a karşı sahaya çıkamayacak.

Transfer görüşmeleri yaptığı için ligdeki Hatayspor ve Konyaspor maçlarında oynamak istemeyen Wilfried Zaha'nın da yarınki karşılaşmada süre alması beklenmiyor. Üst solunum enfeksiyonu nedeniyle Konyaspor maçında oynayamayan sol bek Derrick Köhn'ün durumu ise maç saatinde belli olacak