"Şampiyonlar Ligi A Grubu PUAN DURUMU!" Merak ediliyor. Türk futbolunu temsil eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü karşılaşmasında Bayern Münih'e karşı etkileyici bir oyun sergilemesine rağmen, 70. dakikadan sonra yediği iki golle rakibine 3-1 yenildi. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruptan nasıl çıkar, bu zamana kadar gruptan kaç kez çıktı? Detaylar haberimizdedir…

Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruptan nasıl çıkar, bu zamana kadar gruptan kaç kez çıktı? Şampiyonlar Ligi A Grubu PUAN DURUMU!

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray, 17. kez gruplarda mücadele veriyor. Bayern yenilgisi ardından sarı-kırmızılı takımın taraftarları ise merak ediyor Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruptan nasıl çıkar, bu zamana kadar gruptan kaç kez çıktı? Şampiyonlar Ligi A Grubu PUAN DURUMU! İşte detaylar…

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Galatasaray, Bayern Münih'e deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılı ekibin Almanya'dan kazanacağı puan veya puanlar, grup aşamasından ilerlemek açısından büyük bir önem taşıyor. Galatasaray, daha sonra Manchester United'ı deplasmanda yendiği takımı evinde ağırlayacak. Bu mücadele, Galatasaray'ın grup kaderini belirleyecek.

Eğer Galatasaray Bayern deplasmanında mağlup olursa, puanı 4'te kalacak. Berabere kalırlarsa, 5 puanı olacak. Aynı zamanda, Manchester United'ın Kopenhag'ı deplasmanda yendiği takdirde İngiliz ekip 6 puana yükselecek ve ikinci sıraya çıkacak. Berabere kalırlarsa, Galatasaray ile aynı puanı (4) paylaşacaklar. Galatasaray, grup aşamasının beşinci maçında Manchester United'ı sahasında yenerse, puanını 7 veya 8 yapacak (Bayern Münih maçına bağlı olarak) ve İngiliz ekibini sıralamada geçip ikinci sıraya yükselecek. Son maçta, Aslanlar Kopenhag'ın deplasmanına gidecek. Galatasaray kazanırsa, grup aşamasını ikinci sırada tamamlayacak. Manchester United ise üçüncü sırada yer alırsa Avrupa Ligi'ne katılacak. Aynı durum Galatasaray için de geçerli.

GALATASARAY BU ZAMANA KADAR GRUPTAN KAÇ KEZ ÇIKTI?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Galatasaray 10 kez elemeleri geçip grup aşamasına ulaşmayı başardı, doğrudan gruplara da 7 kez katıldı.

Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de iki kez, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de birer kez eleme turunu atlayarak gruplara ulaştı. 2023-2024 sezonunda ise üç eleme turunu aşıp gruplara kalmayı başardı. 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında ise elemelerde elendi.

Aynı zamanda, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de doğrudan grup aşamasına katıldı.

GALATASARAY'IN GRUPTAN ÇIKMA İHTİMALİ YÜZDE KAÇ?

Opta'nın yaptığı araştırmada Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4 puanla 2. sırada yer alan Galatasaray'ın gruptan çıkma ihtimali 47.41. Temsilcimizin, Manchester United ve Kopenhag'ın da bulunduğu gruptan Bayern Münih'ten sonra çıkan takım olacağı tahmin ediliyor.

BAYERN MÜNİH'İN ÇIKAMAMASI MUCİZE

Grupta 3'te 3 yaparak liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih'in gruptan çıkma ihtimali ise yüzde 99.88 olarak belirlendi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU