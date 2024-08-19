Galatasaray Şampiyonlar Ligi astroloji tahmini ne? Astrolog Carolyne Faulkner'in Galatasaray tahmini ne?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi astroloji tahmini ne? Carolyne Faulkner'in Galatasaray tahmini ne, soruları yeni sezon öncesi gündem oldu. Peki, Carolyne Faulkner'in Galatasaray tahmini ne? Galatasaray Şampiyonlar Ligi astroloji tahmini ne?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ ASTROLOJİ TAHMİNİ NE?

Şampiyonlar Ligi'nde son 3 yılın şampiyonunu doğru tahmin eden dünyaca ünlü Astrolog Carolyne Faulkner: "Bu sezon Türk ekibi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz yapacağını düşünüyorum." dediği ileri sürüldü.