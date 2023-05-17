Galatasaray şampiyon oldu mu? 2023 Galatasaray nasıl şampiyon olur?

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Peki Galatasaray şampiyon oldu mu? Galatasaray nasıl şampiyon olur? İşte ihtimaller!

Bu sonuçla birlikte zirvede yer alan Galatasaray ligin bitimine 3 hafta kala puanını 76'a yükseltti. Küme düşme hattının bir sıra üstünde 15. sırada yer alan İstanbulspor ise 35 puanda kaldı. Peki, Galatasaray şampiyon oldu mu? Galatasaray nasıl şampiyon olur?

GALATASARAY ŞAMPİYON OLDU MU?

18 Mayıs Perşembe günü Fenerbahçe Trabzonspor maçında Fenerbahçe puan kaybı yaşar, Galatasaray'da önümüzdeki hafta Sivasspor'u yenerse Galatasaray şampiyon oluyor.