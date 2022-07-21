Galatasaray - Salernitana maçı ne zaman hangi kanalda? Galatasaray - Salernitana maçı şifresiz mi? Galatasaray - Salernitana maçı hakemi kim?

Bu hafta heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray - Salernitana karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Galatasaray - Salernitana maçı şifresiz mi? Galatasaray - Salernitana maçı hakemi kim? Galatasaray - Salernitana maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

GALATASARAY - SALERNİTANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Salernitana, Hazırlık maçı, 27-07-2022 Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak.

GALATASARAY - SALERNİTANA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Salernitana Hazırlık maçının Spor Smart kanalından yayınlanacak.