Galatasaray, Zaniolo transferinin detaylarını KAP'a bildirdi. İtalyan ekibi Roma'ya 15 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. İki kulüp, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere hazırlık maçı oynayacak.Galatasaray Roma maçı ne zaman? Galatasaray Roma deprem yardım maçı ne zaman?

G.Saray, Zaniolo transferinin detaylarını açıkladı! İki kulüp depremzedeler için maç yapacak

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, Nicolo Zaniolo'nun transferi konusunda Roma ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. İki kulüp, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere hazırlık maçı oynayacak. Peki, Galatasaray Roma maçı ne zaman? Galatasaray Roma deprem yardım maçı ne zaman?

GALATASARAY ROMA MAÇI NE ZAMAN?

Ayrıca Roma ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. ancak henüz maç tarihi netleşmedi.