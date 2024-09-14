Galatasaray Rizespor hangi kanalda? Galatasaray Rizespor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Galatasaray Rizespor maçı hangi kanalda? Galatasaray Rizespor Trendyol Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray Rizespor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray Rizespor maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray Rizespor maçı yayın bilgisi haberimizde...

GALATASARAY RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Rizespor maçı Bein Sports 1'den ve TOD TV'den canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray Rizespor maçını Bein Sports 1'den şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Bein Sports paketi sahipleri bu akşamki Galatasaray Rizespor maçını şifresiz izleyebilecekler.

GALATASARAY RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Rizespor maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports 1'den ve TOD TV'den canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY RİZESPORİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Galatasaray Rizespor maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine yani 1 saat kala yani 19.00'da açıklanması bekleniyor.

GALATASARAY RİZESPORMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Rizespor maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.