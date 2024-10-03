Galatasaray-RFS maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-RFS maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Galatasaray-RFS maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray-RFS bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray-RFS maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Galatasaray-RFS maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray-RFS karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği Galatasaray-RFS maçı öncesi Galatasaray-RFS maçı şifresiz mi? Galatasaray-RFS maçı hakemi kim? Galatasaray-RFS maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Galatasaray-RFS nerede oynanacak? Detaylar haberimizdedir…
03-10-2024 RFS VS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
RFS ile Galatasaray arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, TRT 1, İçtimai TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.
RFS-GALATASARAY MAÇI TRT 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
RFS-GALATASARAY MAÇI TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
İçtimai TV, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
RFS-GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN?
RFS-Galatasaray Maçı, 03 Ekim Perşembe günü oynanacak.
RFS-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
RFS-Galatasaray Maçı, saat 19:45 başlayacak.
RFS-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?
RFS ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi maçı, Riga'da, Riga Arena Stadyumu'nda oynanacak.