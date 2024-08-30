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Galatasaray RFS maçı ne zaman, nerede yapılacak? RFS hangi ülkenin nerenin takımı, RFS açılımı ne?

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Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunda mücadele edecek 36 takım netlik kazandı. Kuralar çekildi. Peki, UEFA Avrupa Ligi RFS maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray RFS maçı ne zaman, nerede yapılacak?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi, bugün Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi. Peki, Galatasaray RFS maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi RFS maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ BUGÜN GERÇEKLEŞTİ

UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonu grup kura çekimi tarihleri belli oldu.

Buna göre; Avrupa Ligi kura çekimi 30 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14.00'da gerçekleşti. Kura çekimi UEFA'nın resmi sitesinden canlı yayınlandı.

14:00: UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi

15:30: UEFA Avrupa Konferans Ligi Kura Çekimi

AVRUPA LİGİ GRUPLARINDA İLK MAÇLAR NE ZAMAN?

2024-2025 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması, 25 Eylül 2024'te başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecek.

FORMAT DEĞİŞTİ

UEFA Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek. Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek. İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.

GALATASARAY RFS MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray RFS maçı tarihi ve yeri henüz açıklanmadı. UEFA tarafından açıklama yapıldığında bilgiler güncellenecektir. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

RFS: FK RFS Letonya'nın Riga kentinde bulunan Virsliga'da oynayan bir futbol kulübüdür.

Osman Demir
Osman Demir
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