Galatasaray - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? GS - R. Madrid maçı ne zaman oynanacak?

Real Madrid Galatasaray maçı ne zaman merak ediliyor Real Madrid, 2023 yılında düzenleyeceği Santiago Bernabeu kupasına Galatasaray'ı da davet etti. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman oynanacak? GS R. Madrid maçı ne zaman? İşte, Real Madrid Galatasaray maçı ne zaman yanıtı haberimizde...

Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman? Real Madrid, 2023 yılında düzenleyeceği Santiago Bernabeu kupasına Galatasaray'ı da davet etti. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman oynanacak? GS R. Madrid maçı ne zaman? İşte detaylar...

GALATASARAY - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

Santiago Bernabéu Kupası, Real Madrid tarafından eski başkanları Santiago Bernabéu Yeste anısına düzenlenen dostluk turnuvasıdır. Her yıl Ağustos sonu Eylül başında düzenlenir. Galatasaray Real Madrid maçının da bu tarihlerde oynanması bekleniyor.

SANTİAGO BERNABEU TURNUVASINDA GALATASARAY VAR MI?

Real Madrid, 2023 yılında dev takımlarla düzenleyeceği Santiago Bernabeu Kupası'na Galatasaray'ı da davet etti.

SANTİAGO BERNABEU TURNUVASINDA HANGİ TAKIMLAR VAR?

Real Madrid, 2023 yılında düzenleyeceği Santiago Bernabeu kupasına Galatasaray'ı da davet etti. BR Football'daki habere göre turnuvada Milan, Arsenal ve Galatasaray yer alacak.

TARAFTARLAR HEYECANLANDI

Galatasaray'ın bu turnuvada adının geçmesi Sarı-Kırmızılı taraftarları hayli mutlu etti. Galatasaray geçmiş yıllarda Arsenal'ın düzenlediği turnuvaya da davet edilmişti.