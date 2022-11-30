Galatasaray - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? GS - R. Madrid maçı ne zaman oynanacak?
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Real Madrid Galatasaray maçı ne zaman merak ediliyor Real Madrid, 2023 yılında düzenleyeceği Santiago Bernabeu kupasına Galatasaray'ı da davet etti. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman oynanacak? GS R. Madrid maçı ne zaman? İşte, Real Madrid Galatasaray maçı ne zaman yanıtı haberimizde...
Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman? Real Madrid, 2023 yılında düzenleyeceği Santiago Bernabeu kupasına Galatasaray'ı da davet etti. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman oynanacak? GS R. Madrid maçı ne zaman? İşte detaylar...
Santiago Bernabéu Kupası, Real Madrid tarafından eski başkanları Santiago Bernabéu Yeste anısına düzenlenen dostluk turnuvasıdır. Her yıl Ağustos sonu Eylül başında düzenlenir. Galatasaray Real Madrid maçının da bu tarihlerde oynanması bekleniyor.
Real Madrid, 2023 yılında dev takımlarla düzenleyeceği Santiago Bernabeu Kupası'na Galatasaray'ı da davet etti.
Real Madrid, 2023 yılında düzenleyeceği Santiago Bernabeu kupasına Galatasaray'ı da davet etti. BR Football'daki habere göre turnuvada Milan, Arsenal ve Galatasaray yer alacak.
Galatasaray'ın bu turnuvada adının geçmesi Sarı-Kırmızılı taraftarları hayli mutlu etti. Galatasaray geçmiş yıllarda Arsenal'ın düzenlediği turnuvaya da davet edilmişti.