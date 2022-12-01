Galatasaray- Rayo Vallecano maçı ne zaman ? Hangi kanalda?
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Galatasaray Rayo Vallecano hazırlık maçı için geri sayım başlamış durumda. Dünya Kupası arasının ardından yeniden hazırlıklarına başlayan sarı kırmızılılar, La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano karşısına çıkıyor. Peki, Galatasaray- Rayo Vallecano karşılaşması ne zaman, saat kaçta? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler...
2022 Katar Dünya Kupası nedeniyle Süper lige ara verilmişti. Sezona istediği gibi başlangıç yapamayan Galatasaray hazırlık maçında La liga ekiplerinden Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Peki, Galatasaray- Rayo Vallecano karşılaşması ne zaman, saat kaçta? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...
Galatasaray Rayo Vallecano hazırlık maçı 3 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak.
Galatasaray Rayo Vallecano maçı Spor Smart'tan canlı yayınlanacak. Galatasaray, Rayo Vallecano maçının ardından 6 Aralık 2022 Salı günü saat 20:00'de bu kez Villareal ile karşılaşacak.
Galatasaray- Rayo Vallecano maçı bilet fiyatları şöyle;