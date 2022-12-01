Galatasaray- Rayo Vallecano maçı ne zaman ? Hangi kanalda?

Galatasaray Rayo Vallecano hazırlık maçı için geri sayım başlamış durumda. Dünya Kupası arasının ardından yeniden hazırlıklarına başlayan sarı kırmızılılar, La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano karşısına çıkıyor. Peki, Galatasaray- Rayo Vallecano karşılaşması ne zaman, saat kaçta? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler...

Galatasaray- Rayo Vallecano maçı biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray- Rayo Vallecano biletleri ne zaman satışa çıkacak?

2022 Katar Dünya Kupası nedeniyle Süper lige ara verilmişti. Sezona istediği gibi başlangıç yapamayan Galatasaray hazırlık maçında La liga ekiplerinden Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Peki, Galatasaray- Rayo Vallecano karşılaşması ne zaman, saat kaçta? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY R.VALLECANO HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Rayo Vallecano hazırlık maçı 3 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak.

GALATASARAY R.VALLECANO HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Rayo Vallecano maçı Spor Smart'tan canlı yayınlanacak. Galatasaray, Rayo Vallecano maçının ardından 6 Aralık 2022 Salı günü saat 20:00'de bu kez Villareal ile karşılaşacak.

GALATASARAY- RAYO VALLECANO MAÇI BİLETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Galatasaray- Rayo Vallecano maçı bilet fiyatları şöyle;