Galatasaray- Rayo Vallecano ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından beklenen Galatasaray- Rayo Vallecano maçının biletleri ise merak ediliyor. Galatasaray- Rayo Vallecano hazırlık maçını takip etmek isteyen futbolseverler ise Galatasaray- Rayo Vallecano biletleri ne zaman satışa çıkacak? sorusunu araştırıyor. Peki, Galatasaray- Rayo Vallecano maçı biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray- Rayo Vallecano biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte detaylar...

Galatasaray- Rayo Vallecano maçı biletleri satışa çıktı mı? sorusu gündemde yer alıyor. Galatasaray'ın Rayo Vallecano ile oynayacağı hazırlık maçının biletleri araştırılıyor. Arama motorlarında Galatasaray- Rayo Vallecano maçı biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray- Rayo Vallecano biletleri ne zaman satışa çıkacak?soruları aratılıyor. İşte maç hakkında merak edilenler...

GALATASARAY- RAYO VALLECANO MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Galatasaray- Rayo Vallecano maçı biletleri satışa çıktı. Galatasaray'ın açıklaması ise şöyle;

"Futbol Takımımız, Kulüpler Birliği Vakfı ve La Liga arasında düzenlenen dostluk turnuvası kapsamında; 3 Aralık Cumartesi saat 16.00'da Rayo Vallecano ve 6 Aralık Salı saat 20.00'de Villarreal CF takımları ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecektir. Maçın biletlerini, 24 Kasım 2022 Perşembe günü saat 16.00'dan itibaren passo.com.tr adresi, passolig kartı sahibi olan tüm taraftarlarımız satın alabileceklerdir."

GALATASARAY- RAYO VALLECANO MAÇI BİLETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Galatasaray- Rayo Vallecano maçı bilet fiyatları şöyle;

GALATASARAY- RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rayo Vallecano ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın maçı 3 Aralık günü oynanacak.