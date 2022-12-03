Galatasaray-Rayo Vallecano maç özeti İZLE! (VİDEO) Galatasaray-Rayo Vallecano maçı kaç kaç bitti? Galatasaray-Rayo Vallecano maçı özeti izle!
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Galatasaray-Rayo Vallecano maçının önemli pozisyonlarını ve varsa gollerini kaçıran futbolseverler Galatasaray-Rayo Vallecano maçı özeti araştırması yapmakta. Galatasaray-Rayo Vallecano maç özeti İZLE! (VİDEO) Galatasaray-Rayo Vallecano maçı kaç kaç bitti? Galatasaray-Rayo Vallecano maçı özeti izle!
Galatasaray- Rayo Vallecano maç özeti! Galatasaray- Rayo Vallecano maçının önemli pozisyonlarını ve varsa gollerini kaçıran futbolseverler Galatasaray- Rayo Vallecano maçı özeti araştırması yapmakta. Galatasaray- Rayo Vallecano maç özeti İZLE! Galatasaray- Rayo Vallecano maçı kaç kaç bitti? Galatasaray- Rayo Vallecano maçı özeti izle! Detaylar haberimizde...
Dünya Kupası için verilen arada ilk hazırlık maçına Rayo Vallecano karşısında çıkan Galatasaray, rakibine 1-0 mağlup oldu.
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Galatasaray Rayo Vallecano maçı S Sport'tan canlı olarak yayınlandı.
Galatasaray Rayo Vallecano maçı bugün saat 16.00'da karşı karşıya geldi.