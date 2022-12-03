Galatasaray-Rayo Vallecano maçının önemli pozisyonlarını ve varsa gollerini kaçıran futbolseverler Galatasaray-Rayo Vallecano maçı özeti araştırması yapmakta. Galatasaray-Rayo Vallecano maç özeti İZLE! (VİDEO) Galatasaray-Rayo Vallecano maçı kaç kaç bitti? Galatasaray-Rayo Vallecano maçı özeti izle!

Galatasaray tat vermedi! Aslan hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya mağlup oldu

Galatasaray- Rayo Vallecano maç özeti! Galatasaray- Rayo Vallecano maçının önemli pozisyonlarını ve varsa gollerini kaçıran futbolseverler Galatasaray- Rayo Vallecano maçı özeti araştırması yapmakta. Galatasaray- Rayo Vallecano maç özeti İZLE! Galatasaray- Rayo Vallecano maçı kaç kaç bitti? Galatasaray- Rayo Vallecano maçı özeti izle! Detaylar haberimizde...

GALATASARAY-RAYO VALLECANO MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Dünya Kupası için verilen arada ilk hazırlık maçına Rayo Vallecano karşısında çıkan Galatasaray, rakibine 1-0 mağlup oldu.

GALATASARAY-RAYO VALLECANO MAÇ ÖZETİ İZLE

Galatasaray-Rayo Vallecano maç özeti izlemek için GALATASARAY-RAYO VALLECANO MAÇ ÖZETİ İZLE 'ye tıklayınız.

GALATASARAY-RAYO VALLECONA HANGİ KANALDA?

Galatasaray Rayo Vallecano maçı S Sport'tan canlı olarak yayınlandı.

GALATASARAY-RAYO VALLECONA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Rayo Vallecano maçı bugün saat 16.00'da karşı karşıya geldi.