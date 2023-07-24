Galatasaray rakibi kim oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray kiminle eşleşti? GS Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rakibi kim?
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Galatasaray'ın 2. eleme turunda Zalgiris'i elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaşacağı rakip belli oldu. Arama motorlarında ise Galatasaray rakibi kim oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray kiminle eşleşti? GS Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rakibi kim? soruları araştırılıyor.
Galatasaray rakibi kim oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray kiminle eşleşti? GS Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rakibi kim? merak ediliyor. Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu kuraları çekildi. Galatasaray'ın rakibi ise merak ediliyor. Peki, Galatasaray rakibi kim oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray kiminle eşleşti? GS Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rakibi kim?
Galatasaray'ın 2. eleme turunda Zalgiris'i elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Ludogorets-Olimpia Ljubljana eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Galatasaray, Zalgiris'i geçmesi halinde Ludogorets-Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
İşte eşleşmeler;
- Rakow Czestochowa / Qarabağ FK- Aris Limassol FC / FC BATE Borisov
- HSK Zrinjski/ SK Slovan Bratislava - FC Sheriff Tiraspol / Maccabi Haifa FC
- AEK Athens FC - GNK Dinamo / FC Astana
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu maçları 25-26 Temmuz, 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turu maçları heyecanı ise 8-9 Ağustos, 15 Ağustos tarihlerinde yaşanacak.
Beşiktaş'ın rakibinin belli olacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi henüz gerçekleşmedi. Bugün çekilecek olan kuranın sonucunda Beşiktaş'ın rakibi belli olacak.
UEFA kura çekimi canlı izlemek için TV8,5 ekranlarını ziyaret edebilirsiniz.
UEFA kura çekimi bugün TV8,5 ekranlarında yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi kura çekimi bugün yapılacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimi 13.00'te yapılırken, Avrupa Konferans Ligi 15.00'te yapılacak.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023