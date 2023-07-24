Galatasaray'ın 2. eleme turunda Zalgiris'i elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaşacağı rakip belli oldu. Arama motorlarında ise Galatasaray rakibi kim oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray kiminle eşleşti? GS Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rakibi kim? soruları araştırılıyor.

Galatasaray rakibi kim oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray kiminle eşleşti? GS Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rakibi kim? merak ediliyor. Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu kuraları çekildi. Galatasaray'ın rakibi ise merak ediliyor. Peki, Galatasaray rakibi kim oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray kiminle eşleşti? GS Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rakibi kim?

GALATASARAY RAKİBİ KİM OLDU?

Galatasaray'ın 2. eleme turunda Zalgiris'i elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Ludogorets-Olimpia Ljubljana eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Galatasaray, Zalgiris'i geçmesi halinde Ludogorets-Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

İşte eşleşmeler;

Rakow Czestochowa / Qarabağ FK- Aris Limassol FC / FC BATE Borisov

HSK Zrinjski/ SK Slovan Bratislava - FC Sheriff Tiraspol / Maccabi Haifa FC

AEK Athens FC - GNK Dinamo / FC Astana

3. TUR MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu maçları 25-26 Temmuz, 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turu maçları heyecanı ise 8-9 Ağustos, 15 Ağustos tarihlerinde yaşanacak.

BEŞİKTAŞ RAKİBİ KİM OLDU?

Beşiktaş'ın rakibinin belli olacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi henüz gerçekleşmedi. Bugün çekilecek olan kuranın sonucunda Beşiktaş'ın rakibi belli olacak.

UEFA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

UEFA kura çekimi canlı izlemek için TV8,5 ekranlarını ziyaret edebilirsiniz.

UEFA KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

UEFA kura çekimi bugün TV8,5 ekranlarında yayınlanacak.

UEFA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi kura çekimi bugün yapılacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimi 13.00'te yapılırken, Avrupa Konferans Ligi 15.00'te yapılacak.