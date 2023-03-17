Lider Galatasaray, 26. hafta maçında bugün Konyaspor'a konuk oluyor. Ligde 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Sarı-Kırmızılılar, Konya'da iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Aslan, 1 maç fazla ile Fenerbahçe'nin 9 puan önünde haftaya lider girdi. Peki, Galatasaray puan kaybetti mi? Galatasaray yenildi mi?

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Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a konuk oluyor. Saat 20.00'de başlayan mücadelenin hakemi Zorbay Küçük. Karşılaşma 2-1'lik Konyaspor üstünlüğüyle bitti. Peki, Galatasaray puan kaybetti mi? Galatasaray yenildi mi?

GALATASARAY PUAN KAYBETTİ Mİ?

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Saat 20.00'de başlayan karşılaşma 2-1'lik Konyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi. Galatasaray deplasmanda 3 puan bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

93' GOL Konyaspor, Oğulcan Ülgün'ün golüyle 2-1 öne geçti.

85' Galatasaray'da Gomis ve Yunus Akgün oyuna girdi. Rashica ve Dubois çıktı.

80' Sergio Oliveira ve Berkan Kutlu çıktı. Torreira ve Mata oyunda.

75' Konyaspor'da Endri Çekiçi ve Muriç oyuna girdi. Marlos Moreno ve Muhammet Demir çıktı.

65' Guilherme'nin arka direğe yükselttiği top yandan auta gitti.

62' GOL Konyaspor, Soner Dikmen'in golüyle eşitliği yakaladı.

61' Orta alanda Mahir Emreli yerde kaldı. Zorbay Küçük devam dedi. Bu bölümde tempo biraz düştü.

55' Galatasaray'da Zaniolo, Barış Alper'in yerine oyunda.

53' Sağdan kazanılan köşe vuruşunu Oliveira ortaladı. Savunmada Bruno Paz dikkatli.

50' Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda Calvo kafayı vurdu. Top yandan az farkla auta gitti.

47' Sergio Oliveira'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.

45' Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

D.A.' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45' Orta alanda Icardi ile Adil arasında bir gerilim yaşandı. Zorbay Küçük iki ismi uyardı.

45' İlk yarının sonuna 4 dakika ilave edildi.

43' Sacha Boey'in sağdan ceza sahasına gönderdiği top doğrudan kaleye yöneldi. Top Sehic'in kontrolünde yan filelere çarptı.

41' Rashica'nın pasıyla soldan bindirme yapan Dubois, sol ayağıyla ortasını yaptı. O bölgede hiçbir arkadaşı yok.

39' Bu arada Berkan Kutlu gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Genç oyuncu Adana Demirspor maçında yok.

36' Bir sarı da Icardi'ye! Arjantinli yıldız, orta alanda Adil'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

36' Berkan Kutlu orta alanda rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

33' Sakatlanan Andreas Bouchalakis, oyuna devam edemedi. Bruno Paz oyuna dahil oldu.

31' GOL! Galatasaray, Milot Rashica'nın golüyle 1-0 öne geçti.

26' Orta alanda yaşanan faullerle oyun sık sık duruyor.

23' Mauro Icardi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

19' Kerem Aktürkoğlu'nun yerden çevirdiği topu savunma karşıladı.

17' Sergio Oliveira'nın kullandığı serbest vuruşta Icardi kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

15' Sergio Oliveira'nın tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi.

11' Sergio Oliveira'nın savunma arkasına gönderdiği top Barış için hızlı.

8' Galatasaray kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

5' Sağdan Muhammet Demir, Abdülkerim'den topu çaldı. Hemen ceza sahası içindeki Mahir Emreli'ye bırakmak istedi ama Dubois araya girdi.

3' Mahir Emreli sağdan son çizgiye inip dışarıya çevirdi. Savunmada Dubois'ten kritik bir müdahale geldi.

1' Maç başladı. İki takıma da başarılar.