UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray, sahasında Manchester United ile karşı karşıya geldi. İşte, Galatasaray puan durumu Şampiyonlar Ligi 2023!

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların gollerini Ziyech (2) ve Kerem attı. Şampiyonlar Ligi Galatasaray puan durumu ne?

ŞAMPİYONLAR LİGİ GALATASARAY PUAN DURUMU NE?

Maçın 11. dakikasında iyi paslarla gelen Manchester United'da Bruno Fernandes sol çaprazdaki Garnacho'yu gördü. Genç oyuncu sol çaprazdan yaptığı vuruşla Muslera'nın üstünden topu ağlara yolladı.

İstanbul'da çılgın maç! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 3-3 berabere kaldı

FERNANDES 2 YAPTI

Yediği golün şokunu atlatamayan sarı-kırmızılılar, 18. dakikada Bruno Fernandes'in yaklaşık 25 metreden attığı golle 2-0 geriye düştü.

İstanbul'da çılgın maç! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 3-3 berabere kaldı

ZIYECH SAHNEDE

Yediği goller sonrası baskılı oynayan sarı-kırmızılılarda 29'da frikiğin başına gelen Ziyech, barajın yanından sert gönderdiği şutta Onana'yı avladı ve durum 2-1 oldu.

İstanbul'da çılgın maç! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 3-3 berabere kaldı

MCTOMINAY 3-1 YAPTI

55'de hızlı çıkan Manchester United'da sağ kanattan Aaron Wan-Bissaka'nın içeriye çevirdiği topa Scott McTominay ön direkte dokunarak topu ağlara yolladı.

YİNE ZIYECH

2 farklı geriye düşmesine rağmen pes etmeyen temsilcimiz, 62'de Hakim Ziyech'in kullandığı serbest vuruşta Onana'yı yine geçerek farkı bire indiren golü buldu.

İstanbul'da çılgın maç! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 3-3 berabere kaldı

KEREM SAHNEDE

71'de sarı-kırmızılıların 3-2 geride olduğu maçta son haftaların eleştirilen ismi Kerem Aktürkoğlu, şahane bir gol atarak durumu 3-3 yaptı.

İstanbul'da çılgın maç! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 3-3 berabere kaldı

Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 3-3 sona erdi. İki takımda sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Puan durumu: