UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Galatasaray, 2-2'in rövanşında Zalgiris'i sahasında 1-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu. Galatasaray Play Off turundaki muhtemel rakipleri kim?

GALATASARAY PLAY OFF TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

ZALGİRİS'İ SAHASINDA GEÇTİ

Mücadeleye çok baskılı başlayan Galatasaray, 31'inci dakikada Dries Mertens'in kaydettiği şahane golle 1-0 öne geçti.

Mertens'in attığı süper gol sonrası baskısını daha da arttıran Galatasaray, gol yollarında etkili olsa da ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu, 78. dakikada Mertens'in yerine oyuna dahil oldu ve sarı-kırmızılı forma altında ilk maçına çıktı.

Sahasında Zalgiris'i tek golle eleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.

LJUBLJANA'YI GEÇERSE PLAY OFF VAR

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

İşte Play-Off'taki muhtemel rakipler:

Antwerp (Belçika)

Slovan Bratislava (Slovakya) / Maccabi Haifa (İsrail)

Molde (Norveç) / Klaksvik (Faroe Adaları)

Rakow (Polonya) / Aris Limassol (Güney Kıbrıs)