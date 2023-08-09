Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana ile oynadığı karşılaşmanın ardından Galatasaray play off rakibi kim oldu? Sorusu merak edildi. Peki, Galatasaray play off rakibi kim oldu? Şampiyonlar Ligi Galatasaray play off rakibi belli oldu mu?

Galatasaray play off rakibi kim oldu? Sorusu, karşılaşmanın oynanmasının ardından gündeme geldi. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etti. Maça hızlı başlayan temsilcimiz henüz 9'uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği golle mücadelede 1-0 öne geçti. Peki, Galatasaray play off rakibi kim oldu? Şampiyonlar Ligi Galatasaray play off rakibi belli oldu mu?

GALATASARAY PLAY OFF RAKİBİ KİM OLDU?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etti. Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakibi Klaksvik-Molde maçının galibi oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sözlerine karşılaşmayı değerlendirerek başlayan Okan Buruk, "Belli bölümlerle de biz gösterdik ama ikinci yarı attığımız gol sonrası oyunun tamamen kontrolü bizdeydi. 3-0'lık net bir skor aldık ve ikinci maç için avantajı elde ettik. Ama bizim için hiçbir şey bitmedi. Rakibimize aynı şekilde saygı duyuyoruz. Yine iyi bir takıma karşı İstanbul'da da oynayacağız. Bizim için önemli bir galibiyetti. Maçın genelinde net pozisyonlara girdik belki daha farklı bir skora da gidebilirdi. Oyuncularımın hepsine verdikleri performans için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.