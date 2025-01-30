UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan Ajax - Galatasaray mücadelesiyle devam ediyor. Peki, Galatasaray Play Off muhtemel rakipleri kim UEFA Avrupa Ligi?

GALATASARAY İLK 8'E NASIL KALIR?

Galatasaray, bugün oynanacak müsabakayı kazanması durumunda büyük oranda normal sezonu ilk 8'de tamamlayacak. Son 16 tur play-off'unu garantileyen sarı-kırmızılıların ilk 8'de yer alabilmesi için Hollanda'dan mutlaka puanla dönmesi gerekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, sahadan galibiyetle ayrılması halinde puanını 16'ya çıkaracak. Galatasaray, ilk 8'de yer almak için Eintracht Frankfurt (Almanya), Athletic Bilbao (İspanya), Manchester United (İngiltere), Olimpik Lyon (Fransa), Tottenham (İngiltere), Anderlecht (Belçika) veya FCSB'nin (Romanya) puan kaybetmesini bekleyecek.

GALATASARAY PLAY OFF MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst turda Türk derbisi ihtimali bulunuyor. Yedinci haftada oluşan puan durumunun sekizinci hafta da devam etmesi halinde 9. sırada bulunan Galatasaray'ın rakibi Beşiktaş ya da Fenerbahçe olacak. UEFA'nın yeni sistemine göre ilk 8 dışında bulunan takımlar aldıkları puan doğrultusunda eşleşecek. Buna göre 9 ve 10. sıradaki takımlar, çekilecek kura sonucunda 23 ve 24. sıradaki takımlarla rakip olacak.

Lig aşamasını 11 ve 12. sırada tamamlayanlar, 21 ve 22. sıradakilerle, 13 ve 14. sırada bitirenler, 19 ve 20. sıradakilerle, 15 ve 16. sıradaki tamamlayanlar ise 17 ve 18. sırada yer alanlarla kurayla eşleşecek. Son hafta müsabakalarının ardından puan durumunda değişiklik olmaması durumunda, 23 ve 24. sırada yer alan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri Galatasaray ya da Bodo Glimt olacak.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:

- Midtjylland

- Alkmaar

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri:

- Bodo Glimt

- Anderlecht