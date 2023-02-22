Galatasaray Pendikspor kaç kaç, golleri kim attı? Galatasaray Pendikspor özet izle goller izle!

Galatasaray bugün yaptığı 2. hazırlık maçında Pendikspor ile karşı karşıya geldi Maç sonrası Galatasaray Pendikspor kaç kaç? Galatasaray Pendikspor özet izle goller izle gibi konular araştırıldı.