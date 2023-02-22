Galatasaray Pendikspor kaç kaç, golleri kim attı? Galatasaray Pendikspor özet izle goller izle!
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Galatasaray bugün yaptığı 2. hazırlık maçında Pendikspor ile karşı karşıya geldi Maç sonrası Galatasaray Pendikspor kaç kaç? Galatasaray Pendikspor özet izle goller izle gibi konular araştırıldı.
Galatasaray Antalya'da 2. hazırlık maçına çıktı. Pendikspor ile karşı karşıya gelen aslan sahadan galip ayrıldı. Peki, Galatasaray Pendikspor kaç kaç, golleri kim attı? Galatasaray Pendikspor özet izle goller izle!
GALATASARAY PENDİKSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Hazırlık maçında Galatasaray Pendikspor'u 3-1 yendi.
Galatasaray'ın gollerini Berkan, Yunus ve Rashica kaydetti.
Galatasaray ilk hazırlık maçında ise Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalmıştı.