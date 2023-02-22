Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray Pendikspor kaç kaç, golleri kim attı? Galatasaray Pendikspor özet izle goller izle!

Gündem Haberleri

Galatasaray bugün yaptığı 2. hazırlık maçında Pendikspor ile karşı karşıya geldi Maç sonrası Galatasaray Pendikspor kaç kaç? Galatasaray Pendikspor özet izle goller izle gibi konular araştırıldı.

Aslan bu kez güldü! Galatasaray, ikinci maçında kazandıAslan bu kez güldü! Galatasaray, ikinci maçında kazandı
4 gollü maçta kazanan yok! Galatasaray tat vermedi4 gollü maçta kazanan yok! Galatasaray tat vermedi
Galatasaray, depremde hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan'ın babasını ağırladıGalatasaray, depremde hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan'ın babasını ağırladı

Galatasaray Antalya'da 2. hazırlık maçına çıktı. Pendikspor ile karşı karşıya gelen aslan sahadan galip ayrıldı. Peki, Galatasaray Pendikspor kaç kaç, golleri kim attı? Galatasaray Pendikspor özet izle goller izle!

GALATASARAY PENDİKSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Hazırlık maçında Galatasaray Pendikspor'u 3-1 yendi.

Galatasaray'ın gollerini Berkan, Yunus ve Rashica kaydetti.

Galatasaray ilk hazırlık maçında ise Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalmıştı.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Galatasaray Pendikspor Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title