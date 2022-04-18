Galatasaray - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı canlı izle! 18 Nisan Süper Lig Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı canlı izle! Beinsports HD izle! - Haberler

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Galatasaray - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı canlı izle! 18 Nisan Süper Lig Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı canlı izle! Beinsports HD izle!

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Galatasaray - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı canlı izle! 18 Nisan Süper Lig Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı canlı izle! Beinsports HD izle!

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Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı 18 Nisan Pazartesi bugün saat 20:30 'da başladı.

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.

Maç bugün saat 20:30 'da başlayacak.

Maçı Beinsports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacak.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR CANLI İZLE!

Galatasaray - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı canlı izle! 18 Nisan Süper Lig Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı canlı izle! Beinsports HD izle!

Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 41 puan topladı. Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise sezonun geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 22 mağlubiyet sonucunda 20 puan elde etti.

Galatasaray: Muslera, Omar, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Pulgar, Ryan Babel, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.

Yeni Malatyaspor: Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Hafez, Philip, Campi, Buğra, Azubuike, Donsah, Mustafa, Kenan, Dicko, Tetteh

MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ(Hakem)

ESAT SANCAKTAR(1. Yardımcı Hakem)

İBRAHİM BOZBEY(2. Yardımcı Hakem)

DİRENÇ TONUSLUOĞLU(Dördüncü Hakem)

ÖZGÜR YANKAYA(VAR)

KEMAL YILMAZ(AVAR)

OĞUZHAN ÇAKIR(AVAR)

MÜRVET SEZER(Gözlemci)

KASIM TURNA(Temsilci)

ŞEVKET CANITEZ(Temsilci)

ÖMER SÖZEN(Temsilci)

Galatasaray - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı canlı izle! 18 Nisan Süper Lig Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı canlı izle! Beinsports HD izle!

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