Galatasaray - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı canlı izle! 18 Nisan Süper Lig Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı canlı izle! Beinsports HD izle!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor. 18 Nisan Galatasaray - Yeni Malatyaspormaçı canlı izle! Galatasaray - Yeni Malatyaspormaçı maçı canlı izle! maçı canlı izle! 18 Nisan Galatasaray - Yeni Malatyaspormaçı canlı izle! Galatasaray - Yeni Malatyaspormaçı maçı başladı mı, saat kaçta, ne zaman başlıyor? İlk 11! Maçın hakemi kim? Galatasaray - Yeni Malatyaspormaçı canlı izle! Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı HD Beinsports izleme linki var mı? İlk 11 kimler?

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı 18 Nisan Pazartesi bugün saat 20:30 'da başladı.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI BAŞLADI MI?

Maç bugün saat 20:30 'da başlayacak.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE!

Maçı Beinsports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacak.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR CANLI İZLE!

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

MALATYA DÜŞTÜ

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 41 puan topladı. Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise sezonun geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 22 mağlubiyet sonucunda 20 puan elde etti.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Omar, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Pulgar, Ryan Babel, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.

Yeni Malatyaspor: Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Hafez, Philip, Campi, Buğra, Azubuike, Donsah, Mustafa, Kenan, Dicko, Tetteh

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ(Hakem)

ESAT SANCAKTAR(1. Yardımcı Hakem)

İBRAHİM BOZBEY(2. Yardımcı Hakem)

DİRENÇ TONUSLUOĞLU(Dördüncü Hakem)

ÖZGÜR YANKAYA(VAR)

KEMAL YILMAZ(AVAR)

OĞUZHAN ÇAKIR(AVAR)

MÜRVET SEZER(Gözlemci)

KASIM TURNA(Temsilci)

ŞEVKET CANITEZ(Temsilci)

ÖMER SÖZEN(Temsilci)