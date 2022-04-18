Galatasaray - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı canlı izle! 18 Nisan Süper Lig Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı canlı izle! Beinsports HD izle!
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Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı 18 Nisan Pazartesi bugün saat 20:30 'da başladı.
Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç bugün saat 20:30 'da başlayacak.
Maçı Beinsports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacak.
GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR CANLI İZLE!
Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 41 puan topladı. Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise sezonun geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 22 mağlubiyet sonucunda 20 puan elde etti.
Galatasaray: Muslera, Omar, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Pulgar, Ryan Babel, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.
Yeni Malatyaspor: Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Hafez, Philip, Campi, Buğra, Azubuike, Donsah, Mustafa, Kenan, Dicko, Tetteh
MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ(Hakem)
ESAT SANCAKTAR(1. Yardımcı Hakem)
İBRAHİM BOZBEY(2. Yardımcı Hakem)
DİRENÇ TONUSLUOĞLU(Dördüncü Hakem)
ÖZGÜR YANKAYA(VAR)
KEMAL YILMAZ(AVAR)
OĞUZHAN ÇAKIR(AVAR)
MÜRVET SEZER(Gözlemci)
KASIM TURNA(Temsilci)
ŞEVKET CANITEZ(Temsilci)
ÖMER SÖZEN(Temsilci)