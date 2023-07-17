Galatasaray ön eleme maçı ne zaman (ŞAMPİYONLAR LİGİ)?

Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın ilk Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman oynanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray ön eleme maçı ne zaman?

Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın ilk Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman oynanacak merak ediliyor. Peki Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Galatasaray ön eleme maçı ne zaman?

GALATASARAY ÖN ELEME MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın katılacağı Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos'ta yapılacak.

Takımlar, 3. eleme turunda ilk maçlara 8-9 Ağustos ve rövanş müsabakalarına 15 Ağustos'ta çıkacak.

Play-off turunda 22-23 ve 29-30 Ağustos'ta oynanacak maçların ardından gruplara kalacak son takımlar belli olacak.