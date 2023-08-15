Galatasaray-Olimpija maç kadrosu 11'leri! Galatasaray'ın 11'i belli oldu mu? Galatasaray Olimpija 11'i

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek. Galatasaray'ın 11'i belli oldu mu merak ediliyordu. Maçın 11'leri belli oldu. Galatasaray-Olimpija maç kadrosu 11'leri haberimizde. İşte, Galatasaray Olimpija 11'i

Galatasaray'ın Olimpija maçı 11'i! UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek. Galatasaray'ın 11'i belli oldu mu merak ediliyordu. Maçın 11'leri belli oldu. Galatasaray-Olimpija maç kadrosu 11'leri haberimizde. İşte, Galatasaray Olimpija 11'i!

GALATASARAY - OLİMPİJA MAÇI 11'LERİ

Galatasaray; Muslera, Boey, Kaan, Emin, Angeliño, Berkan, Torreira, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Icardi.

Olimpija Ljubljana; Vidovsek, Jorge Silva, David Sualehe, Karamatic, Nukic, Ratnik, Muhamedbegovic, Seslar, Posavec, Doffo, Rui Pedro.

ASLAN AVANTAJLI

İlk maçı 3-0 kazanan Galatasaray'a tur için tüm galibiyet ver beraberlikler yeterli olurken iki farklı yenilgiler dahi sarı kırmızılıları play-off'a taşıyacak.

RAKİP BEKLENİYOR

Galatasaray, turu geçmesi durumunda play-off'ta Norveç'in Molde ile Faroe Adaları'nın Kİ Klaksvik takımlarının eşleşmesinden gelecek rakiple karşılaşacak.

Eksikler

Galatasaray'da Zaniolo'nun oynaması beklenmiyor. UEFA listesine bildirilmeyen Tete, Olimpiu Morutan, Yusuf Demir ve Kerem Demirbay da Slovenya temsilcisine karşı görev yapamayacak.