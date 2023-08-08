Galatasaray- Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Olimpija Ljubljana hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçında Galatasaray- Olimpija Ljubljana karşı karşıya geliyor. Galatasaray- Olimpija Ljubljana hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Olimpija Ljubljana şifresiz mi? soruları gündeme geliyor. Peki, Galatasaray- Olimpija Ljubljana hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Olimpija Ljubljana şifresiz mi?

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08-08-2023 OLIMPIJA LJUBLJANA VS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Olimpija Ljubljana ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı, S Sport Plus kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

OLIMPIJA LJUBLJANA-GALATASARAY MAÇI S SPORT PLUS CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

OLIMPIJA LJUBLJANA-GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN?

Olimpija Ljubljana-Galatasaray Maçı, 08 Ağustos Salı günü oynanacak.

OLIMPIJA LJUBLJANA-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Olimpija Ljubljana-Galatasaray Maçı, saat 22:00 başlayacak.

OLIMPIJA LJUBLJANA-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Olimpija Ljubljana ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı, Ljubljana'da, Stozice Stadyumu'nda oynanacak.