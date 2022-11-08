Galatasaray - Ofspor tek maç mı, ikinci maç var mı? Galatasaray - Ofspor ikinci maç var mı, ne zaman?

Bu akşam Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Galatasaray - Ofspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın Galatasaray - Ofspor rövanşı var mı, ne zaman merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Ofspor tek maç mı, çift maç mı? Galatasaray - Ofspor ikinci maç var mı? Galatasaray - Ofspor rövanş var mı?

Galatasaray - Ofspor tek maç mı? Bu akşam Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Galatasaray - Ofspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın Galatasaray - Ofspor rövanşı var mı, ne zaman merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Ofspor tek maç mı, çift maç mı? Galatasaray - Ofspor ikinci maç var mı? Galatasaray - Ofspor rövanş var mı? İşte detaylar...

GALATASARAY - OFSPOR TEK MAÇ MI?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları tek maçtır. Bu sebeple Galatasaray - Ofspor maçı rövanşı yoktur. Bu akşam oynanan maç sonucuna göre galip gelen taraf 5. tura yükselecektir.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI TEK MAÇ MI?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final turu haricinde bütün turlar tek maçtır. Yarı final maçları çift maç oynanmaktadır. Yani Ziraat Türkiye Kupası'nda 1'den 5'e kadar bütün turlar ile son 16 turu ve çeyrek final tek maçtır. Aynı şekilde final turu da tarafsız saha da tek maç üzerinden yapılacaktır. Yarı final eşleşmelerinde deplasman golü kuralı uygulanmayacak ve 2 maç toplamında atılan goller eşitse uzatma oynanacaktır.