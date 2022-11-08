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Galatasaray - Ofspor seyirci sayısı! Galatasaray Ofspor tribün doluluk oranı kaç? Galatasaray tribün doluluk oranı!

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Galatasaray - Ofspor seyirci sayısı! Galatasaray Ofspor tribün doluluk oranı kaç? Galatasaray tribün doluluk oranı!

Bu akşam saat 21.00'de oynanacak olan Galatasaray Ofspor maçı seyirci sayısı kaç merak ediliyor. Peki, Galatasaray Ofspor maçında kaç kişi var? İşte, Galatasaray Ofspor seyirci sayısı! Galatasaray Ofspor tribün doluluk oranı kaç? Galatasaray tribün doluluk oranı!

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Galatasaray Ofspor seyirci sayısı! Bu akşam saat 21.00'de oynanacak olan Galatasaray Ofspor maçı seyirci sayısı kaç merak ediliyor. Peki, GS Ofspor seyirci sayısı kaç? İşte, Galatasaray Ofspor seyirci sayısı! Galatasaray Ofspor tribün doluluk oranı kaç? Galatasaray tribün doluluk oranı haberimizde...

GALATASARAY - OFSPOR SEYİRCİ SAYISI

Galatasaray - Ofspor maçı için 48.183 adet bilet satılmıştır. Ancak bilet alan bazı taraftarlar maça gidemeyebilir. Bilet satışına göre Galatasaray - Ofspor maçı tribün doluluk oranı %97,4'tür.

Galatasaray - Ofspor seyirci sayısı! Galatasaray Ofspor tribün doluluk oranı kaç? Galatasaray tribün doluluk oranı!

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