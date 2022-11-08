Ziraat Türkiye Kupası hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray-Ofspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray-Ofspor maçı heyecanla bekleniyor. Galatasaray-Ofspor maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Ofspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray-Ofspor maçı nereden, nasıl izlenir? İşte detaylar...

Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray- Ofspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Galatasaray- Ofspor maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Çaykur Galatasaray- Ofspor maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Galatasaray- Ofspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray- Ofspor maçı nereden, nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY-OFSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray- Ofspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçı 8 Kasım Salı günü 21.00'da gerçekleşecek.

GALATASARAY-OFSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ve Ofspor maçı A Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve Ofspor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi maçı, Nef Stadyumu'nda oynanacak.