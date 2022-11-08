Ziraat Türkiye Kupası hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray-Ofspor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray-Ofspor maçının sonucu heyecanla bekleniyor. Galatasaray-Ofspor maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Galatasaray- Ofspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray maç sonucu! Galatasaray- Ofspor maç sonucu ne? İşte detaylar...

Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray- Ofspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Galatasaray- Ofspor maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Galatasaray- Ofspor maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Galatasaray- Ofspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray maç sonucu! Galatasaray- Ofspor maç sonucu ne? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY-OFSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray- Ofspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçı 8 Kasım Salı günü 21.00'da gerçekleşecek.

GALATASARAY-OFSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ve Ofspor maçı A Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve Ofspor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi maçı, Nef Stadyumu'nda oynanacak.