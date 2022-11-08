Galatasaray- Ofspor maç özeti | Galatasaray maç özeti İZLE! Galatasaray- Ofspor maç özeti İZLE!

Galatasaray ile Ofspor, Ziraat Türkiye 4. tur maçında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olanGalatasaray- Ofspor maçının kaç kaç bittiği merak konusu oldu. Galatasaray- Ofspor maç özetinin nereden izleneceği araştırılıyor.

Galatasaray- Ofspor maç özeti! Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Galatasaray, sahasında Ofspor'u 2-1 mağlup etti. Galatasaray ile Ofspor, Ziraat Türkiye 4. tur maçında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Galatasaray- Ofspor maçının kaç kaç bittiği merak konusu oldu. Sporseverler Galatasaray- Ofspor maç özetinin nereden izleneceğini araştırıyor. Galatasaray- Ofspor maçının özeti için izleme linki araştırılmakta. Galatasaray maç özeti İZLE! Galatasaray- Ofspor maç özeti İZLE!

GALATASARAY-OFSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Galatasaray, sahasında Ofspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara, 5. tur biletini getiren golleri Seferovic ve Berkan Kutlu kaydetti.

GALATASARAY-OFSPOR MAÇ ÖZETİ!

Galatasaray-Ofspor arasında gerçekleşen Ziraat Türkiye Kupası maçının özetini izlemek için GALATASARAY-OFSPOR MAÇ ÖZETİ! yazısına tıklayınız.

GALATASARAY, 5.TURA YÜKSELDİ

Mücadelenin ikinci yarısında oyunun tek hakimi olan Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 79. dakikada Berkan Kutlu getirdi. Karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda 5.tura yükseldi.