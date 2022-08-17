Son şampiyon Trabzonspor'un en önemli parçalarından biri olan Anthony Nwakaeme, sezonun sonunun gelmesiyle sözleşmesi bitmiş ve takımdan ayrılmıştı. 33 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın gündemine bir kez daha geldi. Peki, Nwakaeme Galatasaray'da mı? Galatasaray Nwakaeme'yi aldı mı?

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra henüz bir kulüple anlaşmaya varmayan Anthony Nwakaeme, Galatasaray'a 3. kez önerildi. Oyuncunun sözleşmedeki taleplerine göre, sarı-kırmızılıların olumlu ya da olumsuz karar vermesi bekleniyor. Gelişşmeler sonrası Galatasaray Nwakaeme'yi aldı mı? Nwakaeme Galatasaray'da mı merak edildi.

GALATASARAY NWAKAEME'Yİ ALDI MI?

Nijeryalı tecrübeli oyuncu bu transfer döneminde 3. kez Galatasaray'a önerildi. Daha önce yapılan görüşmelerde yüksek maaş ve uzun kontrat nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

Anthony Nwakaeme daha önce Galatasaray'la yaptığı görüşmelerde 2+1 yıllık sözleşme ve 2.5 milyon euro bonuslarla 3 milyon euro talep etmişti. Sarı-Kırmızılı kulübün 1+1 yıllık ve 2 milyon euro civarında bir rakam önereceği belirtiliyor.